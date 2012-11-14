YouTube’un yeni hit videosu: ‘21 Years’

YouTube’da ‘21 Years’ adlı video, son zamanların en ilgi gören paylaşımlarından biri olmayı başardı. 1.5 ayda beş milyon kişinin izlediği videonun özelliği, ABD'li Cory McLeod’un anne karnından en son yaş gününe kadar geçen tüm günlerine ait fotoğraf içermesi.

‘21 Yıl’ adıyla YouTube’a konan ve yaklaşık altı buçuk dakika süren video, 21 yaşındaki McLeod'un anne karnından en son yaş gününe kadar geçen her güne ait fotoğrafını içeriyor. Son zamanların en ilgi çeken hitlerinden biri olmayı başaran video 7.500 fotoğraftan oluşuyor.

Tüm dünyada ilgi gören video

Bir bebeğe ait sonogram fotoğrafıyla başlayan ve 21’inci yaş gününde doğum günü pastasını tutan McLeod'un fotoğrafıyla sona eren videonun hazırlanması oldukça zahmet gerektirmiş. Baba Ian, 71 fotoğraf albümünü dolduran fotoğrafları tek tek tarayıp bilgisayara aktarmak için 1.5 yıl harcamış.

Cory’nin doğumundan beş dakika sonra çektiği ilk fotoğrafın ardından 21 yıl boyunca her gün oğlunun fotoğrafını çekmeyi sürdüren Ian McLeod, hazırladığı videoyla tüm dünyadaki internet kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

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“Videoyu defalarca izleyebilirim”

CNET yazarı Dara Kerr’in dikkatini çeken bir YouTube yorumu, videoyu izleyen bazı kişilerin ne kadar etkilendiğini de gözler önüne seriyor: “Sanırım bu videoyu defalarca izleyebilirim... Böyle bir videoyu hazırlama fikri ne kadar basitse, videonun çok etkileyici bir yönü var. Bir bebeğin bir erkeğe dönüşmesini izlemek, bu videonun hazırlanması için ebeveynlere gurur kaynağı kazandırmış olmalı. Verdiği merak hissi ve duygusallık, tüm fotoğrafların birleşiminden daha fazla.”

Kaynak: Ntvmsnbc