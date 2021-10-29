Youtube Kanal İsimleri 2021 - En İyi, Güzel, İlgi Çekici, Farklı Ve Etkileyici Kanal İsimleri İle Anlamları
2005 yılında kurulan Youtube, günümüzde en çok izlenen video paylaşım ve izleme sitesidir. Her ay yaklaşık 2 milyar kişinin ziyaret ettiği bu sitede, daha fazla izleyiciye ulaşmak için ilgi çekici paylaşımlar yapmak gerekiyor. Paylaşımlar kadar kanal isimlerinin de orijinal ve güzel olması son derece önemli. Yurt dışında da izlenmek isteyen Youtuber'lar kanallarına İngilizce isimler verirken mizahi ve sanatsal bir isme sahip olan kanallar da büyük ilgi görüyor. 2021, en iyi, güzel, ilgi çekici ve farklı Youtube kanal isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.
Youtube kanal isimlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şu şekilde sıralanabilir: 1- Kanal isminin paylaşılan videolarla ilgili olması
2- İsmin tamamen orijinal ve yaratıcı olması
3- İsmin ne çok kısa ne de çok uzun olması
Youtube Kanal İsimleri
İngilizce Kanal İsimleri
1- Viewer - İzleyici
2- The Best of the Best - En İyilerin En İyisi
3- Hello to everyone - Herkese Merhaba
4- Between the lines - Satır Araları
5- Show Must Go On - Gösteri Devam Etmeli
6- Ladies and Gentlemant - Hanımlar ve Beyler
7- Do you Talking to Me - Benimle mi Konuşuyorsun?
8- I have a secret - Bir sırrım var
9- Why How When - Neden Nasıl Ne Zaman
10- Cinema Monster - Sinema Canavarı
11- Me against all of you - Ben tek siz hepiniz
12- One and all - Biri ve hepsi
13- Secret of Happiness - Mutluluğun Sırları
14- Probably definitely - Galiba, Kesinlikle
15- Dreams, Imagerys and Truths - Rüyalar, Hayaller ve Gerçekler
16- Watch to Me - Beni İzleyin
17- I See You Again - Yine Görüşelim
18- Are you ready to follow us? - Bizi İzlemeye Hazır Mısınız
19- Journey to the stars - Yıldızlara Yolculuk
20- Poetic discoveries - Şiirsel Keşifler
Mizahi Kanal İsimleri
1- Şöyle Buyur Mıydınız
2- Ben De Tam Sizi Arayacaktım
3- Nerede Kalmıştık
4- Biraz da Ben Anlatayım
5- Hakem Beyaz Noktayı Gösteriyor
6- Üç Oyuncu Değiştirme Hakkı
7- Takımdan Ayrı Düz Koşu
8- Mırın Kırın
9- Biraz Bariz
10- Uzaktan Kumanda
11- Yakın Gözlük
12- Ben Onları Oyalarım
13- Marjinal ve Orijinal
14- Sevgili Günlük
15- Boş Ders
16- Maksat Maskotluk Olsun
17- Eterine Beterine Yeter
18- Bir Maruzatım Var
19- Şuradan Bir Öğrenci Uzatır Mısınız
20- Hemen Hemen Fenomen
En iyi, Güzel, İlgi Çekici, Farklı ve Etkileyici Kanal İsimleri ile Anlamları
1- Üçüncü Tekil Şahıs
2- Gizli Özne
3- Nereden Nereye
4- Çoğu Gitti Azı Kaldı
5- Nihil Ex Nihilo Fit - Hiçten Hiç Çıkar
6- Şiirlerin Ezgisi
7- Notalardan Notlar
8- Göz Göze
9- Fısıldayan Dizeler
10- Şiirlerin Bize Söyleyecekleri Var
11- Emanet Yaşamlar
12- Yer altından Yıldızlara
13- Şimdi Artık Hâlâ
14- Burada ve Her Yerde
15- Şiirler Arası Yolculuk
16- Öznesiz Yüklem
17- Sustuklarımız
18- Dinle Bak İzle
19- Gizliden Gizliye
20- Devamlılık Hatası
21- Mutlu Son
22- Alt Metin
23- Bundan Sonra Hep Beraber
24- İşaret Zamiri
25- Anlatım Bozukluğu
26- Sinemasal Dünyalar
27- Anlar ve Anılar
28- Şut ve Gol
29- Karambol
30- Fısıldayan Nağmeler
31- Devam Filmi
32- Esas Oğlan
33- Şairin Seyir Defteri