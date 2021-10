Youtube Kanal İsimleri 2021 - En İyi, Güzel, İlgi Çekici, Farklı Ve Etkileyici Kanal İsimleri İle Anlamları

Youtube kanal isimlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şu şekilde sıralanabilir: 1- Kanal isminin paylaşılan videolarla ilgili olması

2- İsmin tamamen orijinal ve yaratıcı olması

3- İsmin ne çok kısa ne de çok uzun olması

Youtube Kanal İsimleri

İngilizce Kanal İsimleri

1- Viewer - İzleyici

2- The Best of the Best - En İyilerin En İyisi

3- Hello to everyone - Herkese Merhaba

4- Between the lines - Satır Araları

5- Show Must Go On - Gösteri Devam Etmeli

6- Ladies and Gentlemant - Hanımlar ve Beyler

7- Do you Talking to Me - Benimle mi Konuşuyorsun?

8- I have a secret - Bir sırrım var

9- Why How When - Neden Nasıl Ne Zaman

10- Cinema Monster - Sinema Canavarı

11- Me against all of you - Ben tek siz hepiniz

12- One and all - Biri ve hepsi

13- Secret of Happiness - Mutluluğun Sırları

14- Probably definitely - Galiba, Kesinlikle

15- Dreams, Imagerys and Truths - Rüyalar, Hayaller ve Gerçekler

16- Watch to Me - Beni İzleyin

17- I See You Again - Yine Görüşelim

18- Are you ready to follow us? - Bizi İzlemeye Hazır Mısınız

19- Journey to the stars - Yıldızlara Yolculuk

20- Poetic discoveries - Şiirsel Keşifler

Mizahi Kanal İsimleri

1- Şöyle Buyur Mıydınız

2- Ben De Tam Sizi Arayacaktım

3- Nerede Kalmıştık

4- Biraz da Ben Anlatayım

5- Hakem Beyaz Noktayı Gösteriyor

6- Üç Oyuncu Değiştirme Hakkı

7- Takımdan Ayrı Düz Koşu

8- Mırın Kırın

9- Biraz Bariz

10- Uzaktan Kumanda

11- Yakın Gözlük

12- Ben Onları Oyalarım

13- Marjinal ve Orijinal

14- Sevgili Günlük

15- Boş Ders

16- Maksat Maskotluk Olsun

17- Eterine Beterine Yeter

18- Bir Maruzatım Var

19- Şuradan Bir Öğrenci Uzatır Mısınız

20- Hemen Hemen Fenomen

En iyi, Güzel, İlgi Çekici, Farklı ve Etkileyici Kanal İsimleri ile Anlamları

1- Üçüncü Tekil Şahıs

2- Gizli Özne

3- Nereden Nereye

4- Çoğu Gitti Azı Kaldı

5- Nihil Ex Nihilo Fit - Hiçten Hiç Çıkar

6- Şiirlerin Ezgisi

7- Notalardan Notlar

8- Göz Göze

9- Fısıldayan Dizeler

10- Şiirlerin Bize Söyleyecekleri Var

11- Emanet Yaşamlar

12- Yer altından Yıldızlara

13- Şimdi Artık Hâlâ

14- Burada ve Her Yerde

15- Şiirler Arası Yolculuk

16- Öznesiz Yüklem

17- Sustuklarımız

18- Dinle Bak İzle

19- Gizliden Gizliye

20- Devamlılık Hatası

21- Mutlu Son

22- Alt Metin

23- Bundan Sonra Hep Beraber

24- İşaret Zamiri

25- Anlatım Bozukluğu

26- Sinemasal Dünyalar

27- Anlar ve Anılar

28- Şut ve Gol

29- Karambol

30- Fısıldayan Nağmeler

31- Devam Filmi

32- Esas Oğlan

33- Şairin Seyir Defteri