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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Youtube Kanal İsimleri 2021 - En İyi, Güzel, İlgi Çekici, Farklı Ve Etkileyici Kanal İsimleri İle Anlamları

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Youtube Kanal İsimleri 2021 - En İyi, Güzel, İlgi Çekici, Farklı Ve Etkileyici Kanal İsimleri İle Anlamları

2005 yılında kurulan Youtube, günümüzde en çok izlenen video paylaşım ve izleme sitesidir. Her ay yaklaşık 2 milyar kişinin ziyaret ettiği bu sitede, daha fazla izleyiciye ulaşmak için ilgi çekici paylaşımlar yapmak gerekiyor. Paylaşımlar kadar kanal isimlerinin de orijinal ve güzel olması son derece önemli. Yurt dışında da izlenmek isteyen Youtuber'lar kanallarına İngilizce isimler verirken mizahi ve sanatsal bir isme sahip olan kanallar da büyük ilgi görüyor. 2021, en iyi, güzel, ilgi çekici ve farklı Youtube kanal isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

 Youtube kanal isimlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şu şekilde sıralanabilir: 1- Kanal isminin paylaşılan videolarla ilgili olması

 2- İsmin tamamen orijinal ve yaratıcı olması

 3- İsmin ne çok kısa ne de çok uzun olması 

 Youtube Kanal İsimleri 

 İngilizce Kanal İsimleri 

 1- Viewer - İzleyici

 2- The Best of the Best - En İyilerin En İyisi

 3- Hello to everyone - Herkese Merhaba

 4- Between the lines - Satır Araları

 5- Show Must Go On - Gösteri Devam Etmeli

 6- Ladies and Gentlemant - Hanımlar ve Beyler

 7- Do you Talking to Me - Benimle mi Konuşuyorsun?

 8- I have a secret - Bir sırrım var

 9- Why How When - Neden Nasıl Ne Zaman

 10- Cinema Monster - Sinema Canavarı

 11- Me against all of you - Ben tek siz hepiniz

 12- One and all - Biri ve hepsi

 13- Secret of Happiness - Mutluluğun Sırları

 14- Probably definitely - Galiba, Kesinlikle

 15- Dreams, Imagerys and Truths - Rüyalar, Hayaller ve Gerçekler

 16- Watch to Me - Beni İzleyin

 17- I See You Again - Yine Görüşelim

 18- Are you ready to follow us? - Bizi İzlemeye Hazır Mısınız

 19- Journey to the stars - Yıldızlara Yolculuk

 20- Poetic discoveries - Şiirsel Keşifler

 Mizahi Kanal İsimleri 

 1- Şöyle Buyur Mıydınız

 2- Ben De Tam Sizi Arayacaktım

 3- Nerede Kalmıştık

 4- Biraz da Ben Anlatayım

 5- Hakem Beyaz Noktayı Gösteriyor

 6- Üç Oyuncu Değiştirme Hakkı

 7- Takımdan Ayrı Düz Koşu

 8- Mırın Kırın

 9- Biraz Bariz

 10- Uzaktan Kumanda

 11- Yakın Gözlük

 12- Ben Onları Oyalarım

 13- Marjinal ve Orijinal

 14- Sevgili Günlük

 15- Boş Ders

 16- Maksat Maskotluk Olsun

 17- Eterine Beterine Yeter

 18- Bir Maruzatım Var

 19- Şuradan Bir Öğrenci Uzatır Mısınız

 20- Hemen Hemen Fenomen 

 En iyi, Güzel, İlgi Çekici, Farklı ve Etkileyici Kanal İsimleri ile Anlamları 

 1- Üçüncü Tekil Şahıs

 2- Gizli Özne

 3- Nereden Nereye

 4- Çoğu Gitti Azı Kaldı

 5- Nihil Ex Nihilo Fit - Hiçten Hiç Çıkar

 6- Şiirlerin Ezgisi

 7- Notalardan Notlar

 8- Göz Göze

 9- Fısıldayan Dizeler

 10- Şiirlerin Bize Söyleyecekleri Var

 11- Emanet Yaşamlar

 12- Yer altından Yıldızlara

 13- Şimdi Artık Hâlâ

 14- Burada ve Her Yerde

 15- Şiirler Arası Yolculuk

 16- Öznesiz Yüklem

 17- Sustuklarımız

 18- Dinle Bak İzle

 19- Gizliden Gizliye

 20- Devamlılık Hatası

 21- Mutlu Son

 22- Alt Metin

 23- Bundan Sonra Hep Beraber

 24- İşaret Zamiri

 25- Anlatım Bozukluğu

 26- Sinemasal Dünyalar

 27- Anlar ve Anılar

 28- Şut ve Gol

 29- Karambol

 30- Fısıldayan Nağmeler

 31- Devam Filmi

 32- Esas Oğlan

 33- Şairin Seyir Defteri

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