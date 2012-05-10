Ve Diğer Şeyler Topluluğu, “Yola Çıktığım Gün Sakin Serin Bir Sabahtı” adlı yeni oyunuyla ilk kez 18. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sizlerle buluşuyor. Yeşim Özsoy Gülan’ın kaleme aldığı masalsı gerçeklikteki oyun; seyirciyi fantastik bir lunapark atmosferinin içine dahil ederken, oyun politik göndermelerle yüklü bir atmosfer içinde gelişiyor.

Ve Diğer Şeyler Topluluğu, “Yola Çıktığım Gün Sakin Serin Bir Sabahtı” adlı yeni oyununda, önceki çalışmalarında da olduğu gibi farklı mekan tasarımıyla oyunu şekillendiriyor. Fantastik bir lunapark atmosferinin içine dahil edilen seyirci, oyunun yarattığı masalsı gerçeklik içinde kendini, özgürlük ihlallerinin gün geçtikçe yoğunlaştığı, korkunun ve paranoyanın hakim olduğu “hayali” bir ülkede çözüm arayan 6 karakterle yüz yüze buluyor. Politik göndermeler içeren oyundaki şifreleri çözme işi ise seyirciye bırakılıyor.

Fantastik bir lunapark atmosferinde sahnelenen “Yola Çıktığım Gün Sakin Serin Bir Sabahtı” adlı oyun; ilk kez 18. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 11 Mayıs 2012, Cuma günü saat 20:30’da, 12 Mayıs 2012, Cumartesi günü ise saat 15:30 ve 20:30’da Hamursuz Fırını’nda seyirciyle buluşuyor.



Bilgi için: www.galataperform.com