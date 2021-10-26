Yoğuşmalı kombi ne demek, ne işe yarar? Yoğuşmalı kombi nedir?

Daha konforlu bir yaşam sunması ile beraber maliyet açısından da yoğuşmalı kombiler günümüzde bir adım öne çıkıyor. Aynı zamanda farklı sistemlerde kullanım imkanı ile beraber, özellikle ısınma noktasında oldukça yüksek bir performans sunduğunu ifade etmek mümkün.

Yoğuşmalı Kombi Ne Demek?

Ev ya da tüm işyerleri ile beraber farklı konutlarda, sıcak su konforu ile ısıtma sağlayan sisteme yoğuşmalı kombi denir. Oksijen ve doğalgazı bir araya getirmek suretiyle ortaya çıkan yanma ile beraber, meydana gelen Isı enerjisi tüm alanı ısıtma imkanı vermektedir. Sadece ısıtma değil aynı zamanda sıcak su imkanı da yine yüksek bir performans altında sağlanır. Özellikle atık gaz sisteminin önüne eklenmiş olan ısı eşanjörü sayesinde, gaz bacadan çıkmadan önce gazdaki su buharı ayrışır ve buna bağlı olarak enerjiye dönüşür.

Yoğuşmalı Kombi Ne İşe Yarar?

Gaz halinde olan bir maddenin farklı yöntemler üzerinden su buharına dönüşmesi ile beraber, yoğuşmalı kombi ısı ve sıcak su imkanı sağlamaktadır. Bu noktada bacadan çıkmadan önce su buharı enerjiye dönüşüyor ve buna bağlı olarak konforlu bir ısınma ile sıcak su imkanı sağlıyor. Aynı zamanda eşit oranda her yere ısı yayması ile beraber, önemli bir maliyet kazancı da sağlamaktadır.

Yoğuşmalı Kombi Nedir?

Maddenin gaz hali ile beraber su buharı üzerinden dövüşmesi eşliğinde enerji üretilmesi yoğuşmalı kombi olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda ortaya çıkan enerji ile beraber ısı ve sıcak su imkanı sağlanır.