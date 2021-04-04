Yoğurdun faydaları nelerdir? İşte yoğurt suyunun sağlığa faydaları

B2 vitamini eksikliğinde göz ve ağız kenarlarında yaralar ve çatlamalar meydana gelebiliyor. Yoğurt suyu da B2 vitamini yönünden oldukça zengin bir besin. Yoğurdun yeşil suyunun da kesinlikle dökülmemesi gerektiğini belirten Diyetisyen Rumeysa Kalyenci, yoğurt ile suyunun faydalarını ve tüketilirken nelerede dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Yoğurdun faydaları nelerdir?

Yoğurdun laktoz oranı süte göre daha düşüktür. Ayrıca kalsiyum, protein ve kuru madde oranı yüksektir. Çeşitli minerallerin yanı sıra B grubu vitaminleri ile A ve E vitamini içerir.

İçerdiği kalsiyum kemik ve dişler için etkilidir. Aynı zamanda içeriğindeki magnezyum ve potasyum da kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için önemlidir.

Yoğurtta bulunan probiyotikler, Sindirim sistemi ve bağırsak florası için çok faydalıdır. Probiyotikler sayesinde hem bağırsak florası hem bağışıklık sistemi güçlenmektedir. Üstelik bağırsak florasını düzenlediği için kolon kanseri riskini düşürmekte, bağışıklığı güçlendirdiği için alerjik hastalıklara karşı direnci artırmaktadır.

Yoğurt gibi proteini yüksek besinler, kasların gelişimini desteklerken, düşük proteinli gıdalara göre her zaman daha doyurucudur.

Kalsiyum kemiklerin dişlerin güçlü olmasını sağlayan mineraldir. 100 gram yoğurt, kalsiyum ihtiyacının %15’ini karşılayabilmektedir.

Potasyum, riboflavin, iyot, fosfor, çinko, A, E ve B vitaminleri içeriği sayesinde gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu besin haline gelmektedir.

Yoğurt suyunun sağlığa faydaları

Yoğurdun yeşil suyu zengin bir vitamin kaynağıdır. Bu su, çorbalara karıştırılabilir veya ayran gibi içilebilir.

Ara öğünlerde ise nane, salatalık, birkaç kaşık yoğurt ve suyu cacık yapılarak tüketilebilir.

Yoğurt suyunun süzülmesiyle bu suyun içerdiği yüksek miktardaki riboflavin kaybedilir. Riboflavin ise büyüme, doku yenilenmesi ve enerji metabolizmasında görevlidir.

Ayrıca kolesterol hastaları yoğurdun kaymağını tüketmemeli ve az yağlı olan süt ve süt ürünlerini tercih etmelidir.