Yoga Academy'den ücretsiz yoga eğitimi

Yoga Academy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadınların şiddet dolu günümüzün sorunlarından uzaklaşmaları ve yogaya ilk adımı atmaları için ücretsiz yoga eğitimi verecek.

Kadına şiddetin gitgide arttığı günümüzde bu toplumsal sorunun önüne geçmek için bir takım kampanyalar yapılmakta. Fakat bu sorun giderek artmaktadır. Çünkü bu sorunun ana nedeni olan şiddet toplumdan uzaklaştırılamamaktadır. Şiddet dolu bir toplumda ne kadınlar ne de çocuklar şiddetten uzak tutulabilir.

En çok üniversite mezunlarında şiddet görülüyor

Yapılan araştırmalarda en çok üniversite mezunu kadınların yine üniversite mezunu eşlerinden şiddet gördüğü ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar eğitiminde toplumdaki şiddete dur diyemediğini kanıtlar nitelikte.

Bedeni ve zihni gergin kişi sağlıklı düşünemez, öfke doludur ve doğru kararlar alamaz. Günümüzde iş hayatında ve eğitimde giderek artan rekabet ortamı, haksızlıklar ve doğadan uzaklaşma gergin, sinirli, öfkeli, anlayışsız ve birbirini dinlemeyen, empatiden uzak bir toplum yaratmıştır.

Beden-zihin ve ruhun mükemmel dengesi

Orijinal Yoga Sisteminde uygulanan nefes, vücut, biyoenerji teknikleri ile vücuttaki gerginlik atılır, tüm beden yıpranmadan çalışır. Kan dolaşımı hızlanır, öfke kontrol altına alınarak, beden-zihin ve ruhun mükemmel dengesi sağlanır. Böylece bireylerin içindeki koşulsuz sevgi ortaya çıkmaya başlar. Sağlıksız ve gergin insan sevgiyi düşünemez. Düşünse bile almadan vermek istemez. Koşulsuz sevgiyi yaşayamaz. Bu sebeple Yoga Academy 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde merkezlerinde ilk defa gelen tüm kadınlara ilk derslerini hediye ediyor. Orijinal Yoga Sistemine ilk adımı atsınlar, her şey de olduğu gibi bu konuda da ailelerine örnek olsunlar diye.

Adres: İhsan Aksoy Sok. Fulya 2 Apt. D: 1/Çamlık – Etiler

Tel: 0 212 236 41 76