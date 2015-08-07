Her ay Türkiye’nin çeşitli doğal mekanlarında Uluslararası Yoga Festivalleri düzenleyen Yoga Academy, 22-23 Ağustosta Kocaeli’de, körfez manzaralı Emexotel’de Yoga, sağlık ve spor tutkunları ile buluşuyor.



Türkiye’den dünyaya açılan ilk ve tek Yoga okulu olan Yoga Academy, gelenekselleşmiş Yoga festivallerini 10 yıla yakın süredir her ay düzenleyerek dünyada bir ilki gerçekleştirmekte.

Festivalin bu ayki teması “Yoga Festivalinde Yaşamı Kutlamak”. Dengeyi, uyumu, sağlığı yakalamak, yaşamla birlikte akmak.

Bilimsel temellere dayalı Orijinal Yoga Sistemi tekniklerinin uygulanacağı festival, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf önderliğinde gerçekleşecek. Dört farklı çakra düzeyinde dört pratik Yoga çalışması ve interaktif söyleşi “Tüm Sorulara Cevaplar” da aklımıza takılan sorular yanıt bulacak.



Meditasyon, Nefes Teknikleri, Gevşeme Teknikleri, Biyoenerji Teknikleri ile dokuz farklı çalışmanın sunulacağı bu organizasyon, yaşamınızı yenilemek, zamanınızı enerji ve huzur dolu geçirmek için birebir...

FESTİVAL PROGRAMI:

Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı

Büyük Üstad Akif Manaf yönetiminde,

Tarih : 22-23 Ağustos 2 gün 1 gece.

22 AĞUSTOS CUMARTESİ

10.00 - Otel giriş

11.00 - Muladhara (kök) Çakra çalıştırma teknikleri - Özgüvenin geliştirilmesi

12.30 - Kahvaltı

14.30 - Biyoenerji Teknikleri

15.30 - Nefes Teknikeri

17.00 - Svadhisthana (pelvis) Çakra çalıştırma teknikleri - Yaratıcılığın geliştirilmesi

18.45 - Akşam Yemeği

20.00 - Tüm Sorulara Cevaplar- Büyük Üstad ile Sohbet

23 AĞUSTOS PAZAR

08.00 - Manipura (Karın) Çakra çalıştırma teknikleri - Kararlılığın geliştirilmesi

09.30 - Kahvaltı

12.30 - Meditasyon

13.30 - Gevşeme Teknikleri

15.00 - Anahata (Göğüs) Çakra çalıştırma teknikeri - Sevginin geliştirilmesi

Yoga matlarınızı getirmeyi unutmayınız.