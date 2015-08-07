Yoga Academy 22-23 Ağustosta Kocaeli'de!
Bu organizasyon, zamanınızı enerji ve huzur dolu geçirmek için birebir...
Her ay Türkiye’nin çeşitli doğal mekanlarında Uluslararası Yoga Festivalleri düzenleyen Yoga Academy, 22-23 Ağustosta Kocaeli’de, körfez manzaralı Emexotel’de Yoga, sağlık ve spor tutkunları ile buluşuyor.
Türkiye’den dünyaya açılan ilk ve tek Yoga okulu olan Yoga Academy, gelenekselleşmiş Yoga festivallerini 10 yıla yakın süredir her ay düzenleyerek dünyada bir ilki gerçekleştirmekte.
Festivalin bu ayki teması “Yoga Festivalinde Yaşamı Kutlamak”. Dengeyi, uyumu, sağlığı yakalamak, yaşamla birlikte akmak.
Bilimsel temellere dayalı Orijinal Yoga Sistemi tekniklerinin uygulanacağı festival, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf önderliğinde gerçekleşecek. Dört farklı çakra düzeyinde dört pratik Yoga çalışması ve interaktif söyleşi “Tüm Sorulara Cevaplar” da aklımıza takılan sorular yanıt bulacak.
Meditasyon, Nefes Teknikleri, Gevşeme Teknikleri, Biyoenerji Teknikleri ile dokuz farklı çalışmanın sunulacağı bu organizasyon, yaşamınızı yenilemek, zamanınızı enerji ve huzur dolu geçirmek için birebir...
FESTİVAL PROGRAMI:
Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı
Büyük Üstad Akif Manaf yönetiminde,
Tarih : 22-23 Ağustos 2 gün 1 gece.
22 AĞUSTOS CUMARTESİ
10.00 - Otel giriş
11.00 - Muladhara (kök) Çakra çalıştırma teknikleri - Özgüvenin geliştirilmesi
12.30 - Kahvaltı
14.30 - Biyoenerji Teknikleri
15.30 - Nefes Teknikeri
17.00 - Svadhisthana (pelvis) Çakra çalıştırma teknikleri - Yaratıcılığın geliştirilmesi
18.45 - Akşam Yemeği
20.00 - Tüm Sorulara Cevaplar- Büyük Üstad ile Sohbet
23 AĞUSTOS PAZAR
08.00 - Manipura (Karın) Çakra çalıştırma teknikleri - Kararlılığın geliştirilmesi
09.30 - Kahvaltı
12.30 - Meditasyon
13.30 - Gevşeme Teknikleri
15.00 - Anahata (Göğüs) Çakra çalıştırma teknikeri - Sevginin geliştirilmesi
Yoga matlarınızı getirmeyi unutmayınız.
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