YKS bitti, tercih heyecanı başladı! Uzmanından bu süreçte öneriler…

Sevgi Umuç adayların sınav sonuçları daha açıklanmadan açıklanmış gibi tepkiler verdiklerini söyleyerek sözlerini şöyle devam etti;’’ Adayların sınavdan çıktıkları saniyeden beri en çok karşılaştıkları soru “Nasıl geçti?” olmuştur. Kimileri sınavdan mutlu ayrılırken kimileri üzgün ayrıldı. Belki bekledikleri gibi geçmedi, belki ailelerinin beklentisini karşılayamadıklarını düşündüler, belki arkadaşlarında daha düşük puan alacaklarının endişesi sardı. Ancak sonuçların düşündükleri gibi olacağının bir garantisi yok. Sınav daha açıklanmadan açıklanmış gibi tepkiler veriyorlar. İçinde bulundukları ruh hali de sınavı değerlendirme biçimlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Stresli hissediyorlarsa sınavdaki yalnızca olumsuz bir anı zihinlerinde belirip duruyordur, olumluları hatırlamıyor olabilirler.’’

Kendinize karşı anlayışlı olun

Adayların pandemide sınava hazırlanan YKS öğrencileri olarak herkesin anlayışını kazandıklarını dile getiren Umuç;’’Sonuçlar bekledikleri gibi gelmese dahi bunun bir son olmadığını, sınavlara dilerlerse tekrar hazırlanma şansları olduklarını bilsinler. Bu sınav sonucu başarılarını ölçen tek öncül değildir. Ailelerinin gözünde de yalnızca başarılı oldukları zamanlar değil başarısız oldukları zamanlar da iyi birer evlat olduklarını lütfen unutmasınlar’’ dedi.

Umuç ‘’Sınava hazırlandıkları koşullar beklenmedik bir şekilde değişti, okullarından ayrılmak ve evlerinde çalışmak zorunda kaldılar. Birçoğu ne olduğunu anlayamadan çalışmaya devam etmek zorunda kaldı. Haliyle bu dönemden etkilenmeleri çok doğal. Adaylar pandemide sınava hazırlanan YKS öğrencileri olarak herkesin anlayışını kazandılar. Lütfen onlar da kendilerine karşı anlayışlı olsunlar. Kendilerini bir başkasıyla kıyaslamasınlar. Herkesin zeka düzeyi, kişilik yapısı, kalıtımsal özellikleri, yetiştiği çevre başkadır ve tüm bunlar onların sınavının nasıl geçtiğine kadar etkilemektedir’’ ifadelerini kullandı.

Bol bol dinlenin

Sınavların açıklanmasına yaklaşık bir ay kaldığını ve adayların su süreyi dinlenmek için kullanmaları gerektiğini söyleyen Sevgi Umuç ‘’Şu an yapmaları gereken içinde bulundukları anın farkına varmaları. Sonuçlar her nasıl gelirse gelsin iyi bir dinlenmeyi ve tatili hak ettiler. Sonrasında tercih döneminin ayrı bir heyecanını yaşıyor olacaklar. Kendilerine karşı şefkatli davranmaya özen göstermeleri bu süreçte çok önemli’’ açıklamalarında bulundu.