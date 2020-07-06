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Haber Giriş: 06.07.2020 - 17:28,Son Güncelleme:

Yiyenler vazgeçemiyor! Sırrı ekşi mayasında saklı…

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Yiyenler vazgeçemiyor! Sırrı ekşi mayasında saklı…
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Geleneksel usullerle taş değirmende öğütülmüş un ile yapılan Manisa Kula ekmeğini yiyenler vazgeçemiyor. İki hafta boyunca tazeliğini koruyan ekmek oldukça rağbet görüyor.

Meşe odunu kullanılarak yakılan taş fırınlarda sadece un, tuz ve ekşi mayayla yapılan ekmekler hiçbir katkı maddesi içermiyor.

Ekmeklerin en önemli özelliği ise ekşi mayasında saklı... Ekşi maya ile unun aşkının meyvesi olan ekmeklerin tadına herkes baksın ve bilmeyen kalmasın diye Instagram hesabından sipariş verilebiliyor, tüm illere kargo ile gönderim yapılıyor.

Bozulmadan kalabilen raf ömrüyle tercih edilen Kula ekmeği, bu özelliğiyle de ekmek israfının son bulmasına katkı sağlıyor.

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