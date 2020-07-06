Yiyenler vazgeçemiyor! Sırrı ekşi mayasında saklı…

Meşe odunu kullanılarak yakılan taş fırınlarda sadece un, tuz ve ekşi mayayla yapılan ekmekler hiçbir katkı maddesi içermiyor.

Ekmeklerin en önemli özelliği ise ekşi mayasında saklı... Ekşi maya ile unun aşkının meyvesi olan ekmeklerin tadına herkes baksın ve bilmeyen kalmasın diye Instagram hesabından sipariş verilebiliyor, tüm illere kargo ile gönderim yapılıyor.

Bozulmadan kalabilen raf ömrüyle tercih edilen Kula ekmeği, bu özelliğiyle de ekmek israfının son bulmasına katkı sağlıyor.