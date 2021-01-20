Yiyeceklerin ve içeceklerin tadını bozan temizlik hataları

İşte yiyecek ve içeceklerin tadını bozan temizlik hataları...

- Kahve makinesini düzenli temizlememek

Makineniz kahve çekirdeklerini öğütüyor mu? O halde, kahve makinenizi özellikle çok fazla kahve içtiğiniz zamanlarda günlük olarak temizlemeniz önemli. Çünkü, öğütülmüş kahve çekirdekleri bazı yağları makinede bırakabilir. Bu da taze kahvenizin tadını etkiler.

- Kızartma tavasını bulaşık makinesine koymak

Kızartma tavanızı her zaman elinizde yıkamalısınız. Eğer bulaşık makinesine koyarsanız, tavadaki koruyucu tabaka çıkmaya başlayacaktır. Bu katmak kaybolduğunda yemekleriniz çabuk yanar.

- Fırını detaylı temizlememek

Eğer yemeğiniz fırına dökülmezse veya ciddi bir leke olmadığı sürece fırınınızı her kullanımdan sonra temizlemenize gerek kalmaz. Örneğin, bir tavuk yemeği hazırladıysanız ve yağı fırına dökülebilir. Bu yağı hemen temizlemezseniz, pişirdiğiniz kekin tadı pek hoş olmayabilir.

- Plastik kapları hemen yıkamamak

Bazı plastik kaplar yemekleri saklamak veya yanınıza atıştırmalık bir şeyler almak için idealdir. Fakat yiyecekleri aldıktan hemen sonra kabı yıkamanızda fayda var. Çünkü içindeki yemeğin tadını ve kokusunu emebilir. Aynı kabı tekrar kullandığınızda da yemeğin tadı farklı olabilir.

- Sarımsak eziciyi bulaşık makinesinde yıkamak

Sarımsak eziciyi kullandıktan sonra daima elle yıkamalısınız. Eğer makineye koyarsanız, düzgün temizlenmez ve sarımsak parçaları kalır. Daha sonra kullandığınızda da sarımsakları istediğiniz gibi ezmeyebilir ve kalan parçalar yemeğinizin içine karışır.