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Yitirilmiş bir aşkın öyküsü: Aşkın İzleri

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Yitirilmiş bir aşkın öyküsü: Aşkın İzleri
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Kadının iç dünyasına değinilen, dramatik bir yapıt.

Terrence Malick’in yönettiği ve Ben Affleck, Olga Kurylenko, Javier Bardem ile Rachel McAdams’ın oynadığı Aşkın İzleri (To The Wonder), Tiglon Film dağıtımıyla Calinos Films tarafından vizyonda.

Neil, Paris’te tanıştığı Marina ile tutkulu bir aşk yaşamaya başlar, yeni bir hayat kurmak üzere Amerika’ya yerleşirler. Fakat bir süre sonra Neil, çocukluk aşkı Jane ile karşılaşınca Marina’yı yüzüstü bırakır. Aşk ve ihanet gibi kavramları sorgulayan Marina da inanç hakkında şüpheleri olan Rahip Quintana ile görüşerek hayatındaki soru işaretlerini çözmeye çalışacaktır.

AŞKIN İZLERİ FİLM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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