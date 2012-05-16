Yitik Ülke Yayınları’ndan, “Sonsuz Unutuş”

Kısa öykü türünü sevenler için yepyeni bir kitap çıktı. Kadir Aydemir, “Sonsuz Unutuş” adlı kitabında 38 kısa öyküye yer verirken, okuru benzersiz bir dil ziyafetine davet ediyor.

“Sonsuz Unutuş”, kurulduğu 2000 yılından beri binlerce okura sesini duyuran, özellikle son yıllarda sosyal medyada ve ürettiği katılımcı kitaplarla adından sık sık söz ettiren Yitik Ülke Yayınları’nın yaratıcısı Kadir Aydemir’in “Aşksız Gölgeler” adlı kitabından sonra yayımlanan ikinci öykü kitabı… Rüyayla gerçeğin, uykuyla uyanışın, yalnızlıkla aşkın birbirine karıştığı büyülü, fantastik kısa öyküler… Şiirin gücüyle kaleme alınmış düşsel yolculuklar, kaçış ve karşılaşmalar… Edebiyatı özleyenler için bir bilet, sadece gidiş…



Bir şeyleri unutmanın yanında hatırlamanın da sorgulandığı bu kısa öyküleri seveceksiniz. Aşk, ölüm, yalnızlık ve ayrılık üstüne yazılan öykülerden oluşan “Sonsuz Unutuş”, tüm kitapçılarda okurunu bekliyor.

