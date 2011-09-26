Yıllık Çalışma Saatinde Değişiklik

Geçtiğimiz günlerde Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de çalışma saatlerinin yüksek olduğunu belirterek, “Biz bunun yeni reformlarla, iş gücü piyasalarına dönük çabalarımızla aşağı inmesini arzu ediyoruz” diye açıklama yapmıştı.

Güncel uygulama ve getirilecek değişiklik hakkında bilgiler veren Avukat Begüm Gürel, uygulamanın uzantılarını şöyle anlattı:

“Haftalık çalışma süresi (Basın İş Kolu hariç) 45 saat ile sınırlandırılmıştır ancak Türkiye’de fiili çalışma süresi bunun çok üzerindedir. Bu süreyi işveren isterse; hafta içi günlük (yemek arası hariç) net 8 saat, kalan 5 saatlik süreyi de hafta sonunda olmak üzere, isterse de hafta sonu çalıştırmaksızın, hafta içi günlük net 9 saat olarak düzenleyebilir. Haftalık sürenin kısalması, yemek arası süresini etkilemez.

Getirilmek istenen düzenlemeyle, bu süre 42 saate indirilerek işsizliğe çare olacağı düşünülmektedir. Bu sistem 90’lı yılların sonunda başta Almanya ve Fransa olmak üzere denenmiş ancak başarılı olamamıştır. Hükümetin işsizliğe çare bulmak için; Sanayide üretimin artmasını teşvik etmesi, günlük 2 hatta 3 vardiya sistemine geçilmesini sağlaması gerekir.”

İşveren ve SGK Açısından…

“Süresinin kısaltılmasını işveren açısından değerlendirirsek; sadece 3 saatlik eksik çalışma yeni bir iş gücü yaratmayacaktır. Çalışan açısından ise bazı durumlarda fazla mesai alma şansı yaratabilecektir. Ancak haftada 45 saatin üzerinde üretim veya faaliyetin devam ettiği iş kollarında; işveren, çalışanına fazla mesai ödemek yerine, alternatif olarak yeni istihdam yaratırsa, bu defa mevcut çalışanın fazla mesai alma şansı kalmayacağı için, gelirinde eksilme olacaktır.

Konuyu SGK açısından değerlendirirsek; eksik kalan çalışma süresi için yaratılabilecek kısa süreli istihdam, ülkemizde halen çok yaygın olan kayıt dışılığı arttıracağı için, ciddi anlamda kayıp söz konusu olabilecektir.

İşsizliğe çözümün çaresi, haftalık yerine yıllık çalışma saati uygulamasının getirilmesi ve üretimi artırıcı teşviklerin verilmesi ile olacaktır.”

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