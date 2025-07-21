Yıllarca yaşadığı mide sorunları hep göz ardı edildi... Korkunç gerçek 40 yaşındayken ortaya çıktı

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Tracy Robert, kısa süre önce yaptırdığı taramada kötü huylu bir tümör tespit edildiği haberini aldığında fizik tedavideydi.

Bir süredir karnında hissettiği ağrının kalça eklemindeki bir sakatlıktan kaynaklandığını düşünüyordu. Bu nedenle fizik tedaviye gelmişti.

Doktoru kolonoskopi sonuçlarını bildirmek için aradığında, olumsuz bir sonuç beklemediğinden telefonu hoparlöre almış, fizik tedavi uzmanına da çalışmaya devam etmesini söylemişti.

Doktorunun anlattıklarını duyunca Tracy, beyninden vurulmuşa döndü. Sanki odanın duvarları dönüyor, üzerine yıkılıyordu. Şu an 50 yaşında olan Tracy, Business Insider'a yaptığı açıklamada, "Kalbim gümbür gümbür atıyordu" diye konuştu.

Fizik tedaviden apar topar çıkan Tracy, kendini yakınlardaki bir parka attı ve arabasında oturup ne yapacağını düşünmeye başladı. "Ağlayayım mı? Birini mi arayayım? Ne yapayım?" diye düşünüyordu.

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Akşam olup evine gittiğinde aldığı haberin gerçekliğini ancak hissetmeye başlamıştı.

Birkaç hafta sonra Tracy'e 2B-3A evre kolorektal kanser teşhisi kondu. Bu teşhis, kanserin Tracy'nin kalın bağırsağının ötesine yayıldığı anlamına geliyordu.

Bir kişisel antrenör ve beslenme koçu olan Tracy, bir kez daha şoka girmişti. Çünkü düzgün besleniyor ve egzersiz yapıyordu.

Üstelik geçmişte şişkinlik, karında rahatsızlık ve rektal kanama gibi sebeplerle defalarca doktora gitmişti. Tracy'e tüm bu belirtilerin sebebinin huzursuz bağırsak sendromu olduğu söylenmişti. Bu kadar ilerlemiş bir kanser nasıl teşhis edilmemiş olabilirdi?

Zira Tracy, aslında 50 yaşın altındaki kişilerde görülen en yaygın kolon kanseri belirtilerinin hepsini taşıyordu.

TEMİZ BESLENİYOR, SPORUNU EKSİK ETMİYORDU

Tracy, hayatı boyunca hep temiz beslenmişti. Çocukluğundan itibaren atletizmle uğraşmıştı ve halen pilates ve ağırlık antrenmanı gibi egzersizlerini eksik etmiyordu. Stresini yönetmek için terapiye gidiyor ayrıca ruhani ihtiyaçlarını da göz ardı etmiyordu.

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Üç çocuk annesi olan Tracy, toksinler ve mikroplastikler konusunda çok endişeli olduğundan bebeklerinin mamalarını elleriyle hazırlıyor, Texas'taki bahçesinde yetiştirdiği ürünleri tüketiyor, temizliğini bile sirke ve limon gibi doğal ürünlerle yapıyordu.

Öte yandan her yıl aile hekimini ve jinekoloğunu düzenli olarak ziyaret eden Tracy sağlığına dikkat ediyordu. 20 yaşındayken kendisine huzursuz bağırsak sendromu teşhisi konmuş ancak "Daha fazla lif tüket" dışında bir tavsiye verilmemişti.

Tracy, ilk çocuğuna hamileyken iç basur teşhisi aldı. Bu nedenle sonraki yıllarda yaşadığı rektal kanamaların ve şişkinliklerin açıklamasının, basuru ve huzursuz bağırsak sendromu olduğunu düşünüyordu.

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40 yaşına geldiğinde Tracy, tuvalete çıkarken kanama yaşamaya başladı. O noktada ciddi bir sorunu olduğundan emin olmuştu. Düşündüği ihtimaller çölyak hastalığı ya da iltihaplı bir bağırsak hastalığı olan ülseratif kolitti. Tracy, "Açıkçası kanser aklımın ucundan bile geçmemişti" diye konuştu.

ÖNCE KOLONOSKOPİ YAPILDI ARDINDAN MR ÇEKİLDİ

Bir yandan aile hekiminden ve bir alerji uzmanından randevular alan Tracy, diğer yandan da kahveyi kesip 30 günlük bir detoksa başladı. Dört ay boyunca net bir yanıt alınamadı ancak Tracy'nin doktorları fazla endişeli değildi.

Ailesinde kanser geçmişi olmadığını ve kan testi sonuçlarının temiz çıktığını belirten Tracy, "Ava çıkmıştım ama aynı zamanda gerçek bir yanıt ya da yön olmadığını da hissediyordum" ifadelerini kullandı.

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2015 yılı başlarında Tracy, nihayet sevk edildiği gastroenterologdan bir randevu aldı. Doktoru her ihtimale karşı bir kolonoskopi yaptırmasını istedi. Bunun sonucunda basurunun daha ziyade bir polip görünümünde olduğu anlaşıldı. O nedenle Tracy ekstra testler ve MR için bir kolorektal cerraha yönlendirildi.

Bu taramanın ardından Tracy, kolon kanseri olduğunu öğrendi.

EN BÜYÜK ENDİŞESİ KOLOSTOMİ TORBASI KULLANMAKTI

Tracy kanserin hangi evresinde olduğunu öğrenmeden önce Google'da en kötü senaryoları araştırdı. Özellikle bağırsaklarının alınmasından ve hayatının geri kalanında kolostomi torbası kullanmaktan korkuyordu.

Gittiği ilk doktor kolostomiye ihtiyacı olacağını söyleyince Tracy ikinci ve üçüncü doktorlara gitti. Dördüncü doktora gittiğinde tedavisinin gidişatını kabullenmişti: Kemoterapiye ek olarak ameliyata da ihtiyacı olacaktı.

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Kolostomi torbasına alışmak Tracy için tedavinin en zor kısımlarından biriydi. "Cinselliğimi kaybettiğimi, masumiyetimi yitirdiğimi hissettim. Bu beni gerçekten karanlık bir deliğe soktu" diyen Tracy, beslenme koçluğu da yapan bir kişisel antrenör olarak, kolostomi torbası nedeniyle yargılanmaktan endişe ediyordu. Tracy, "Bu konuda çok utanç duydum ve uzun süre 'Nerede yanlış yaptım' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Kendini "ebedi iyimser" olarak tanımlayan Tracy, arkadaşlarının ve ailesinin alışık olduğu "gün ışığı" olmak için mücadele etti.

SAĞLIK SORUNLARI AİLESİNİ DE SARSTI

Bir yıla yakın kemoterapi gördü Tracy. Kanserinin sıfır evresine ulaştığı ve kemoterapinin vücudu için "çok zor olduğu" söylendiği için, tedaviyi tavsiye edilenden daha erken bıraktı.

Kemoterapinin son gününde Tracy'nin eşine nadir görülen bir nörolojik hastalık teşhisi kondu. Bu durum Tracy'nin kendini tam olarak toparlayamadan bakıcı rolüne soyunmasına neden oldu. Tracy, sağlık sorunlarının evlilikleri üzerinde yarattığı stres nedeniyle iki yıl ayrı kaldıktan sonra yeniden birleştiklerini söyledi.

Tracy'e çektikleri eziyetler hiç bitmeyecek gibi geliyordu. Bunun sebebi kısmen çok geç teşhis almış olmasıydı. Tracy, "Sağlık çalışanları, taramalarımı daha önce yapıp semptomlarımı ve endişelerimi ciddiye alsalardı kolostomi torbasına mahkûm olmazdım" diye konuştu.

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"NE YAZIK Kİ PAYLAŞIMLARIM ARTIK DAHA FAZLA İLGİ ÇEKİYOR"

Teşhis almasının üzerinden 10 yıl geçen Tracy, şu an kanserden tamamen kurtulmuş durumda.

Remisyona girmesinden bu yana geçen yıllarda TikTok gibi sosyal medya platformlarında kolon kanseri hakkında farkındalık yaratma umuduyla yanlış teşhisle ilgili deneyimlerini paylaşan Tracy, "Ne yazık ki paylaşımlarımın daha fazla dikkat çekmeye başladığını hissediyorum çünkü daha fazla genç insana teşhis konuluyor" dedi. Gerçekten de 27'den fazla ülkede gençlerde görülen kolon kanseri vakalarında bir artış yaşanıyor.

Her zaman insanlara ilham vermek istediğini de vurgulayan Tracy, "Çok minnettar olabileceğimi fark ettim çünkü işlerin sizin için iyi gitmemesi bile bir başkası için tersine çevrilmiş bir hediye olabilir. Eğer bu bakış açısını koruyabilirsem, hayat çok güzel" ifadelerini kullandı.