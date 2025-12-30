Yıllarca önemsemedi, gerçek çok sonra ortaya çıktı: ‘Hayatta olduğum için şanslıyım’ | Kulak çınlamanız varsa dikkat!

Haberin Devamı

Darren Harris’in hayatı, yıllardır devam eden kulak çınlaması şikâyetiyle başladı. Dışarıdan hiçbir ses gelmese bile sürekli kulaklarında çınlama duyan Harris, başlangıçta küçük bir rahatsızlık olarak gördüğü semptomlarının, aslında beyninde ciddi bir sağlık sorununa işaret ettiğini bilmiyordu.



İngiltere’nin Devon bölgesindeki Paignton’da yaşayan 59 yaşındaki emekli BT analisti, rutin bir işitme testinden sonra hayatı tamamen değişti.



'BİR ŞEYLERİN YOLUNDA GİTMEDİĞİNİ BİLİYORDUM AMA KİMSE BANA NEDENİNİ SÖYLEMEDİ'



Darren Harris’in başlangıçta sadece rahatsız edici bir ses gibi görünen kulak çınlaması, zamanla günlük yaşamını etkilemeye başladı. “Başlangıçta çok önemsememiştim, ama çınlama her geçen gün daha rahatsız edici hale geldi” diyor Harris.



Doktorlar onu rutin bir işitme testine yönlendirdi ve birkaç tedavi uygulandı. Ancak semptomlar geçmedi. Harris, “Birkaç tedavi uyguladılar, bunlar yardımcı oldu ve bir MR çekildi, ama sonra ardı ardına daha fazla MR çekimi için tekrar çağrıldım. Bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordum ama kimse bana nedenini söylemedi” sözleriyle yaşadığı belirsizliği anlatıyor.



ŞOK TEŞHİS: TENTORİAL MENENJİOMA



Yapılan ileri tetkikler, Darren Harris’in beyninin tabanında yavaş büyüyen, düşük dereceli bir tümör olduğunu ortaya çıkardı. Beyin cerrahları durumu “ameliyat edilemez tentorial menenjioma” olarak tanımladı.



Tümör kanserli olmasa da ciddi semptomlara yol açabiliyor. Kulak çınlamasının yanı sıra bulanık görme, baş ağrısı, işitme kaybı, koku alma duyusunda azalma ve yutma güçlüğü gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Tümörler genellikle yavaş büyüyor; ancak büyük boyutlara ulaştıklarında beyin ve sinirleri sıkıştırarak ölümcül olabiliyor.Harris, teşhis anını şöyle anlatıyor:



“Bir beyin cerrahına yönlendirildiğimde, dünyam altüst oldu. Bana beyin tümörüm olduğunu söylediler. O an kendimi tüm dünyanın ağırlığı altında hissettim.”





MENENJİOM: YAYGINLIĞI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ





İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın genelinde her yıl yaklaşık 2000 ila 3000 kişiye menenjiom teşhisi konuyor. Hastalık, kadınlarda erkeklere göre daha yaygın görülüyor. Ameliyat edilemeyen tentorial menenjiomların tedavisi genellikle ilaç ve radyoterapiyi içeriyor.Tümörün büyümesini kontrol altında tutmak içinveyagibi ileri teknoloji yöntemler uygulanıyor. Darren Harris’e Sheffield’deki BMI Thornbury Hastanesi’nde gamma knife radyocerrahisi önerildi.

Harris, tedavi sürecini şöyle anlatıyor:



“O dönem son teknolojiydi. Beni tamamen hareketsiz tutmak için kafatasıma metal bir çerçeve vidaladılar, tümörü 3 boyutlu olarak haritalandırdılar ve ardından tam olarak hedef aldılar. Tedavi 35 bin Euro idi ve özel sağlık sigortam olmasaydı bunu karşılamam mümkün değildi.”







TEDAVİNİN ARDINDAN YAŞAM



Başarılı bir tedavinin ardından Darren Harris, nöbetler nedeniyle epilepsi hastası olarak yaşamaya devam ediyor ve atriyal fibrilasyon (düzensiz kalp atışı) teşhisi kondu. Ayrıca görme bozukluğu ve sol tarafında karıncalanma gibi nörolojik yan etkilerle mücadele ediyor.

TOPLUMSAL FARKINDALIK VE BAĞIŞ ÇALIŞMALARI



Darren Harris ve eşi Sharon, teşhislerinin üzerinden belli bir süre geçtikten sonra beyin tümörü araştırmaları için bağış toplama etkinlikleri düzenleyerek bağış topladılar. Harris, yaşadığı süreci şu sözlerle özetliyor:



“Beyin tümörü teşhisimden bu yana bir hayli zaman geçti. Ama asla bu hastalığı hafife almadım. Hâlâ hayatta olduğum için ne kadar şanslı olduğumu biliyorum ve bu sadece günümüzdeki tedaviler ve bilgiler sayesinde mümkün oldu.”



Harris, beyin tümörü araştırmalarına yapılan yatırımın önemini de dikkat çekiyor: “Daha fazla insanın bu gibi dönüm noktalarına ulaşabilmesi ve gelecekteki ailelerin gerçek bir umuda, daha iyi tedavilere ve nihayetinde bir tedaviye sahip olabilmesi için sürekli yatırıma ihtiyacımız var.”



Hayır kurumunun Topluluk Geliştirme Müdürü Letty Greenfield, Darren Harris’in hikâyesinin farkındalık yaratmada etkili olduğunu belirtiyor: “Darren’ın cesareti ve deneyimini paylaşma isteği, beyin tümörü araştırmalarına daha fazla yatırım yapılması ve hayat kurtaran teknolojiye erişimin iyileştirilmesi ihtiyacına dair farkındalığı artırıyor. Umarız bu hikâye, diğerlerini de bağış yapmaya teşvik eder.”







KULAK ÇINLAMASININ YAYGINLIĞI VE HAYAT KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ



Tahminlere göre İngiltere’de 7,6 milyon kişi kulak çınlamasından etkileniyor. Şiddetli semptomları olan yaklaşık 1,5 milyon kişi günlük yaşamda ciddi sıkıntılar yaşıyor ve bilinen etkili bir tedaviye sahip değil.



Darren Harris’in hikâyesi, kulak çınlaması gibi başlangıçta önemsiz görünen bir belirtiyle başlayan sürecin, doğru teşhis ve tedaviyle nasıl dramatik bir şekilde hayatı değiştirebileceğini gösteriyor.

Beyin tümörü tedavisine yeni başlayan hastalar için Darren Harris şu mesajı veriyor:



“Her günü tek tek ele alın, doktorlarınızı dinleyin ve tedaviyi aksatmayın. Mümkün olanlar, Beyin Tümörü Araştırmaları Bağış Kampanyasına destek versin. Sadece 5 Euro bile hayat kurtarabilir ve araştırmalara kaynak sağlayarak umut olabilir.”



Darren Harris’in bu hikâyesi, modern tıbbın ve ileri teknolojilerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. ‘Proton terapisi’ veya ‘gamma knife’ gibi yöntemler, ameliyat edilemeyen tümörlerin kontrol altına alınmasında kritik rol oynuyor. Ancak bu tedaviler yüksek maliyetli ve erişim sınırlı olabiliyor.



Harris, bu nedenle daha fazla araştırma ve yatırım çağrısında bulunuyor:



“Daha fazla insanın benim gibi şanslı olabilmesi için bilim insanlarının ve sağlık sisteminin bu tür teknolojilere yatırım yapması gerekiyor.”



Daily Mail'in "I was plagued by tinnitus for two years... it turned out to be the hidden sign of a brain tumour" başlıklı haberinden derlenmişti.