Yılın yükselen yıldızı: Kerem Bürsin
GQ dergisinin düzenlediği Men Of The Year 2014 Ödül Töreni’nde ödül alan isimler…
GQ dergisinin düzenlediği Men Of The Year 2014 ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. İşte Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ve Halit Ergenç’in ödül aldığı geceden eğlenceli kareler…
Akmerkez Özel Ödülü/ Yılın Adamı: Halit Ergenç
Yılın Kadını: Serenay Sarıkaya
Yılın Sporcusu: Arda Turan
Yılın Yazarı: Hamdi Koç
Yılın Şefi: Civan Er
Yılın Stil Sahibi Erkeği: Murat Süter
Yılın Yapımcısı: Türker İnanoğlu
Yılın Yükselen Yıldızı: Kerem Bürsin
Yılın Müzisyeni: Ozan Çolakoğlu
Yılın Sıra Dışı Başarısı: Yıldıray Çınar
Yılın Uluslar arası Starı: Nikolaj Coster Waldau
Yılın Uluslar arası Modeli: Oliver Cheshire
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