Maya Halkla İlişkiler ve İstanbul Cevahir alışveriş merkezinin birlikte gerçekleştirdikleri “Yılın En Mutlu Bebeği Cevahir’de Gülümsüyor” isimli bebek fotoğraf yarışmasında yılın en mutlu ve şanslı bebeği seçilecek.

16-25 Aralık tarihleri arasında İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezini aileleriyle beraber ziyaret eden bebekleri bir sürpriz bekliyor. Fotoğraf makineli görevliler alışveriş anındaki mutlu bebekleri yakalamak için AVM içerisinde fırsat arıyor olacak. Aktivite standını aileleri ile beraber ziyaret eden bebeklerin görevliler tarafından çekilecek o mutlu ve doğal anları fotoğraflanacak ve yarışmaya katılacak.

Yarışmaya katılmak isteyen aileler, ister evlerinde çektikleri fotoğrafları göndererek ister de alanda görevlilere bebeklerinin fotoğraf çektirerek yarışmacı olabilirler. Fotoğraflarda yeni yılın mutluluğunu, neşesini, yeni umutlarını yansıtan en neşeli ve mutlu bebek özellikleri aranacaktır. Dereceye girenler yarışmaya sponsor olan Bebedor ve Nobel İlaçtan ürün hediyeleri, Fethiye The Bay Beach Clup butik otelde bir yıl geçerli bir hafta ailece orman ve doğa konseptli bir tatil kazanacaklar.

25 Aralık Pazar günü gerçekleşecek eğlenceli finalde bebekler ve anneler davet edilecek ve dereceye girenlere hediyeler dağıtılacak. Sunuculuğunu Vatan Şaşmaz’ın yapacağı final günü tam bir bebek karnavalı ve yeni yıl partisi olarak kutlanacaktır.

Bilgi almak ve fotoğrafla mail göndermek için 0212 226 48 63 numaralı telefondan bilgi alınabilir.