MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Yılın en mutlu bebeği Cevahir’de gülümsüyor
GeriEtkinlikler Yılın en mutlu bebeği Cevahir’de gülümsüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

Yılın en mutlu bebeği Cevahir’de gülümsüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılın en mutlu bebeği Cevahir’de gülümsüyor
Abone Olgoogle-news

Yılın en mutlu ve şanslı bebeği seçilecek.

Maya Halkla İlişkiler ve İstanbul Cevahir alışveriş merkezinin birlikte gerçekleştirdikleri “Yılın En Mutlu Bebeği Cevahir’de Gülümsüyor” isimli bebek fotoğraf yarışmasında yılın en mutlu ve şanslı bebeği seçilecek. 

16-25 Aralık tarihleri arasında İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezini aileleriyle beraber ziyaret eden bebekleri bir sürpriz bekliyor. Fotoğraf makineli görevliler alışveriş anındaki mutlu bebekleri yakalamak için AVM içerisinde fırsat arıyor olacak. Aktivite standını aileleri ile beraber ziyaret eden bebeklerin görevliler tarafından çekilecek o mutlu ve doğal anları fotoğraflanacak ve yarışmaya katılacak.

Yarışmaya katılmak isteyen aileler, ister evlerinde çektikleri fotoğrafları göndererek ister de alanda görevlilere bebeklerinin fotoğraf çektirerek yarışmacı olabilirler. Fotoğraflarda yeni yılın mutluluğunu, neşesini, yeni umutlarını yansıtan en neşeli ve mutlu bebek özellikleri aranacaktır. Dereceye girenler yarışmaya sponsor olan Bebedor ve Nobel İlaçtan ürün hediyeleri, Fethiye The Bay Beach Clup butik otelde bir yıl geçerli bir hafta ailece orman ve doğa konseptli bir tatil kazanacaklar.

25 Aralık Pazar günü gerçekleşecek eğlenceli finalde bebekler ve anneler davet edilecek ve dereceye girenlere hediyeler dağıtılacak. Sunuculuğunu Vatan Şaşmaz’ın yapacağı final günü tam bir bebek karnavalı ve yeni yıl partisi olarak kutlanacaktır.

Bilgi almak ve fotoğrafla mail göndermek için 0212 226 48 63 numaralı telefondan bilgi alınabilir.  

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle