Yılın en çok merak edilen filmlerinden biri vizyonda

David Fincher’ın satış rekorları kıran gerilim romanından beyazperdeye uyarladığı Kayıp Kız, modern medya kültürümüzdeki, güvenilmez sözler ve kaçınılmaz aldatmalar arasındaki bir Amerikan evliliğini konu alıyor. 10 Ekim 2014 Cuma günü vizyona giren filmin başrollerinde Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris ile Tyler Perry yer alıyor.

Hikâyenin merkezindeki çift, eski bir New York’lu yazar olan Nick ve karısı “havalı kız” Amy. Beşinci evlilik yıldönümlerinde Amy kaybolur ve evlilikleri bir gizeme dönüşür. Nick şüphe uyandırıcı davranışları yüzünden bir numaralı şüpheli olur. Amy, ölü ya da diri bulunmak üzere ilham arayışındaki dünyanın gözleri önünde medya çılgınlığının övülen malzemesi haline gelir.

Nick ve Amy’nin bu romantik birlikteliği Amy’nin kaybolması ile simgesel bir Amerikalı suç hikâyesine dönüşür. Amy’nin yok oluşu gizemli bir aynalı koridor haline gelir. Ortaya çıkan olaylar karışıklık ve şok etkisi yaratarak can alıcı soruları beraberinde getirir: Nick kim? Amy kim? Bu yapay kişiliklerin üzerine kurulmuş toplumda ve evliliklerimizde biz kimiz?

Twentieth Century Fox ve Regency Entertainment başrollerini Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris ve Tyler Perry’nin paylaştığı David Fincher filmi Kayıp Kız’ı sunuyor. Senaryo Gillian Flynn’in romanına dayanıyor. Filmin yapımcılığını Arnon Milchan, Joshua Donen, Reese Witherspoon ve Cean Chaffin, yapım yönetmenliğini ise Leslie Dixon ve Bruna Papandrea üstleniyor.

Yönetmen: David Fincher

Tür: Gerilim Süre: 149 dk.

Oyuncular: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry

KAYIP KIZ (GONE GİRL) FİLM FRAGMANI

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