Yılın Çağdaş Sanatçısı’ndan On The Edge Sergisi

İtalya’da Çağdaş Sanat alanında “Yılın Sanatçısı” seçilen Giovanni Ozzola, “On the Edge”(Kenarda) adlı sergisiyle Proje 4L/Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi’nde.

16 Eylül’de açılan sergi İtalyan Küratör Elena Forin tarafından düzenlendi ve genç Türk sanatçılar Deniz Üster ve Elif Süsler’in yer aldığı ikincibir sergi ile eş zamanlı olarak sanatseverlere sunuldu.

Sergi açılışından bir gün önce müzede hazırlıklar sürerken Ozzola’nın İtalya’nın önemli çağdaş sanat ödülü “Talent Prize”ı aldığı bildirildi. Sanatçının ödül aldığı eser olan “Tenimin Altında” adlı video da sergide yer alıyor. Guy Talarico yayınları tarafından “Inside Art” sitesi çerçevesinde Roma Vakfı ile beraber düzenlenen bu ödül genç sanatçıları desteklemeyi amaçlıyor.

İtalya’nın uluslararası alanda yükselen sanatçılarından olan Giovanni Ozzola (Floransa, 1982) mekan ve sergi için özel olarak hazırladığı fotoğraf ve video eserlerini sergiliyor. Ozzola ile karşılıklı yapılan diğer bir sergide ise genç Türk sanatçıları Elif Süsler (1983, Ankara) ve Deniz Üster (1981, İstanbul) mekanın kültürel diyalog çerçevesinde kullanımı amacıyla kendi fotoğraf ve video çalışmalarını sunuyorlar. Küratör Elena Forin, bu sergi ile Proje 4l/Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi’nin hem kültürlerarası köprü kurduğunu, hem de aynı kuşağın sanatçıları arasında paylaşılan özellikleri ortaya çıkardığını belirtiyor.

Sergi 16 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında sanat severleri bekliyor.

Proje 4L/Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi

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Maslak İstanbul

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