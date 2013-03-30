Yıldızlar geçidi ''Hitchcock''da!

Sacha Gervasi’nin yönettiği ve Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson, Danny Huston, Toni Collette, Michael Stuhlbarg, Michael Wincott, Jessica Biel, James D’Arcy, Richard Portnow, Kurtwood Smith, Ralph Macchio, Kai Lennox ile Tara Summers’ın oynadığı Hitchcock, Tiglon Film tarafından vizyonda!

Hitchcock, sinema tarihinin en etkileyici isimlerinden, korku ustası Alfred Hitchcock ile karısı ve aynı zamanda ortağı da olan Alma Reville’in aşklarını anlatıyor. Film, Hitchcock’un çığır açan filmi, ünlü Sapık’ın (Psycho) yapım sürecinde geçiyor.



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