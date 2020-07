Yıldızı parlayanlar belli oldu!

Türkiye’nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek Ödülleri, dünyanın bir numaralı saç bakım markası Pantene ve Hürriyet Grubu iş birliğiyle bu yıl 45’inci kez düzenlenecek. Herkesin heyecanla beklediği törenin en çok merak edilen kategorilerinden biri olan‘Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü’ ise bu yıl 4’üncü kez sahiplerini bulacak.

Pantene Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, gelecek vaat eden oyuncular arasından seçilen ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü’nün kazananları belli oldu. Yetenekleri, güçleri, başarıları ve bu yıl kariyerlerinde geçirdikleri dönüşüm dikkate alınarak değerlendirilen ödülün sahipleri; Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran oldu.

Pantene Yıldızı Parlayanlar Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran kimdir?

Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisindeki ‘Ece’ karakteri ile tanıdığımız ve Afra Saraçoğlu,1997 yılında Balıkesir - Edremit’te dünyaya geldi. Afra Saraçoğlu’nun çocukluğundan bu yana en büyük hayali oyuncu olmaktı. Lise döneminde amatör olarak senaryo yazmaya başlayan Saraçoğlu, her senaryoda 2 farklı karakter yaratıp videoya çekerek onları canlandırmaya başladı ve oyunculuğa olan hevesi ve merakı daha da arttı. Aynı dönemde, yaz aylarında oyunculuk dersleri almaya başlayan Afra Saraçoğlu, üniversite için Eskişehir’e taşındı. Üniversite 1’inci sınıfta okurken İkinci Şans filmi için seçmelere çağrıldı ve 2 gün sonra seçildiğini öğrenerek okulunu dondurup İstanbul’a taşınarak oyunculuk çalışmalarını profesyonel olarak sürdürmeye başladı. Düz ve gür saçları ile beğeni toplayan Afra Saraçoğlu, 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde yeteneği, gücü ve başarısıyla Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü’nü alacak.

Afra Saraçoğlu bu dönemde yaşadığı dönüşümü şöyle özetliyor: “Hayatımdaki yükselişi başlatan en önemli dönüşüm anı Eskişehir’de okurken gelen teklif üzerine İstanbul’a yerleşmeye karar vermemdi. Bundan sonra bu mesleğin benim için en doğrusu olduğuna karar verdim. Hayatımın her döneminde bir hayalim ve bir hedefim oldu. Bu sayede en iyi halime dönüşebileceğime inanıyorum.”

‘Jet Sosyete’ dizisinde Melike rolünü canlandıran Aslı Bekiroğlu 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluğundan bu yana arzusu oyuncu ve şarkıcı olmaktı. Birinci sınıftan bu yana piyano çalan Bekiroğlu, öğrencilik döneminde şarkıcılık için yarı zamanlı konservatuvara gitti. Eş zamanlı olarak hem okuluna devam etti hem de profesyonel yüzücülük yaptı. Konservatuarda arp çalmayı öğrenen Bekiroğlu, bu yolculuğun kendisine başka bir kapı açtığına ve bu dönüşüm sayesinde oyuncu olduğuna inanıyor. Arkadaşlarının tavsiyesi ile Vine videoları çekmeye başlayan Bekiroğlu, böylece oyunculuğa başladı. Bekiroğlu, hayattaki amacının mutlu olmak ve işini daha iyi yapmak olduğunu söylüyor. Kıvırcık saçları ve sempatik tavırlarıyla sevenlerinin gönüllerinde taht kuran Aslı Bekiroğlu, 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde alacağı Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü ile başarısını taçlandıracak.

Aslı Bekiroğlu hayata olan yaklaşımını ve yaşadığı dönüşüme ilişkin şunları söylüyor: “Kendi kendimi geliştirdiğimi ve hep daha iyisi için çalıştığımı düşünüyorum. Vine videolarım ile birlikte hiç beklemediğim bir anda inanılmaz bir yükselişe geçtim. İçinde bulunduğum her işte, yapmam gereken mesleğin bu olduğuna inandım ve hepsi birbirinden güzel deneyimler edindim. Örneğin, Gülse Birsel ile çalışmak her zaman hayalimdi ve gerçek oldu. Kendimi bildim bileli tek motivasyonum ve hedefim aslında mutluluk. Öyle ki kirpiğim düştüğünde bile sadece mutlu olmayı dilerim…”

Fi dizisi ile tanınan ve son olarak Kaybedenler Kulübü Yolda’ filminde başrollerden birini üstlenen ‘Merve Çağıran’ ise 1992 yılında Balıkesir’de doğdu. Çocukluk dönemi İzmir’de geçen oyuncu, İzmir’de tiyatro yapmaya başladı. Lisede okuldan kaçıp tiyatro provasına gittiğini söyleyen Çağıran, 3 sene tiyatro sahnesinin tozunu yuttuktan sonra İstanbul’a gelerek Akademi 35bucuk’ta eğitim aldı. Elde Var Hayat dizisi ile ekranlara adım atan Çağıran, Tatlı Küçük Yalancılar dizinde Janset karakterini canlandırdı. Kısa ve dalgalı saçları ile tanınan Merve Çağıran, 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü’nü kucaklayacak.

Merve Çağıran, kendi dönüşüm hikayesini şöyle anlatıyor: “Kalıplar içindeki düşüncelere her koşulda bağlı olmaktan vazgeçtiğim an, benim dönüşüm hikayem başladı. Hayatımda radikal olarak karar verdiğim ve değişimden korkmadığım iki an var: Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ve İkimizin Yerine filmi… O karar anlarından sonra her şey yukarıya doğru gitmeye başladı…”