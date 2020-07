Yıldız Tilbe - Vursalar Ölemem akor ve gitar ritimleri

Em G Em

Kar hazır inmeye saçlarıma

C G Em

Beklemedim ki beklemedim

Em G Em

Geçsin ömrümün yaz baharı

C G Em

İstemedim ki istemedim



Em Dm Em

Gençliğimin gül bahçesinde

A Dm

Aldı telaş beni ellerine

E F Dm

Sen bırakma beni, kalbimin gerçeği

Am F

Düştüm aşkının ayağına



E F Dm E

Durma durmaz geceler, durma durmaz çileler

E F E Dm E

Durma dursun yüreğim, sana binlerce kez öleceğim

Am Em

Bozulur yasaklar kurallar

C F G Am Dm G

Sevişmek bağışlanmaz affetme beni

Em F

İçimde korku heyecan

Am F Dm Em

Aşkınla başım dönerken vursalar ölemem