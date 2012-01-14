Yıldırım Fikret Urağ ile oyunculuk çalışmaları

Yıldırım Fikret Urağ Oyunculuk Atölyesi, 29 Ocak’ta Craft bünyesinde başlıyor. Eric Morris tekniğini merkez alan bu atölyede, oyuncunun yaratıcı süreci, kendini ifade edebilme olanakları, sahip olduğu/olacağı kültürel donanım ve teknik yeterlilik bir bütün olarak ele alınacak.

Katılanlara özgürce üretip, çalışabilecekleri bir mekan sağlamak amacıyla kurulan CRAFT’da; İpek Bilgin - Çağ Çalışkur oyunculuk, Bahadır Efe dans, Murat Garibağaoğlu role hazırlık, Can Kılcıoğlu Sinema Oyunculuğu, Bahar Kerimoğlu Metod oyunculuk; Gökçe Ceren Akyıldız 3–12 yaş grubu çocuklara yaratıcı drama ve yoga, Başak Erzi dramaturji, Elif Azize Kayalıdere ve Mert Küçükaksoy şarkı söyleme teknikleri üzerine atölyeler gerçekleştirmektedir.

Yıldırım Fikret Urağ atölye bilgileri:

- Atölye, tiyatroyu tutkuyla seven 18 yaş ve üstü profesyonel oyunculara ve oyuncu adaylarına açıktır.

- Katılımcılar 22 Ocak Pazar günü audition ile seçilecektir.

- Atölye 10 kişi ile sınırlıdır.

- Çalışmalar her Pazar 18.00 – 23.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

- Atölye bir yıl süreli olup; atölye bitiminde audition ile seçilen katılımcılarla birlikte oyun sahnelenecektir.

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