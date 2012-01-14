MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Yıldırım Fikret Urağ ile oyunculuk çalışmaları
GeriEtkinlikler Yıldırım Fikret Urağ ile oyunculuk çalışmaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

Yıldırım Fikret Urağ ile oyunculuk çalışmaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yıldırım Fikret Urağ ile oyunculuk çalışmaları
Abone Olgoogle-news

Oyunculuk atölyesi 29 Ocak’ta başlıyor.

Yıldırım Fikret Urağ Oyunculuk Atölyesi, 29 Ocak’ta Craft bünyesinde başlıyor. Eric Morris tekniğini merkez alan bu atölyede, oyuncunun yaratıcı süreci, kendini ifade edebilme olanakları, sahip olduğu/olacağı kültürel donanım ve teknik yeterlilik bir bütün olarak ele alınacak.

Katılanlara özgürce üretip, çalışabilecekleri bir mekan sağlamak amacıyla kurulan CRAFT’da; İpek Bilgin - Çağ Çalışkur oyunculuk, Bahadır Efe dans, Murat Garibağaoğlu role hazırlık, Can Kılcıoğlu Sinema Oyunculuğu, Bahar Kerimoğlu Metod oyunculuk; Gökçe Ceren Akyıldız 3–12 yaş grubu çocuklara yaratıcı drama ve yoga, Başak Erzi dramaturji, Elif Azize Kayalıdere ve Mert Küçükaksoy şarkı söyleme teknikleri üzerine atölyeler gerçekleştirmektedir.

Yıldırım Fikret Urağ atölye bilgileri:

 - Atölye, tiyatroyu tutkuyla seven 18 yaş ve üstü profesyonel oyunculara ve oyuncu adaylarına açıktır.
 - Katılımcılar 22 Ocak Pazar günü audition ile seçilecektir.
 - Atölye 10 kişi ile sınırlıdır.
 - Çalışmalar her Pazar 18.00 – 23.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.
 - Atölye bir yıl süreli olup; atölye bitiminde audition ile seçilen katılımcılarla birlikte oyun sahnelenecektir.

atolyecraft.com/craft/ogretenler

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle