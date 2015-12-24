Yılbaşında fasıl için nerelere gidilebilir?

1. ZİYADE FASIL

Ziyade Fasıl, Asya yakasının en çok tercih edilen mekanlarından birisi. Yılbaşı gecesine özel eğlencesi ile Ziyade Fasıl, geceye özel menüsü ve müzik eşliğinde misafirlerine güzel bir gece yaşatacağa benziyor.

Suadiye/İstanbul

2. ANADOLU EVİ FASIL RESTAURANT BAR

Birbirinden güzel yorumlanan parçalarıyla ünlü Tarihi Anadolu Evi’ne yılbaşı gecesi giderek özlediğiniz gecelere geri dönebilirsiniz. Yılbaşı gecesi Anadolu Evi’nde canlı müzik rüzgarları esecek…

Tophane/Bursa

3. ZARİFİ RESTAURANT

Zarifi Restaurant geniş kapsamlı menüsü ve limitsiz içki seçenekleri ile misafirlerine yılbaşı gecesi için özel program sunuyor.

Beyoğlu/İstanbul

4. ÇINAR RESTAURANT

Sanat dolu sunumuyla Çınar Restaurant, yılbaşında da pozitif enerji yayacak. Aileniz veya arkadaşlarınızla kaliteli hizmetler eşliğinde keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Çankaya/Ankara

5. BİZ BİZE FASIL

Sıcak atmosferi ve kalitesi ile kendinizi evinizde gibi hissettiren bu mekan, yılbaşına özel programına 31 Aralık gecesi 20:30’da başlıyor. Geceye özel menüsü ve içki seçenekleri ile yılbaşı gecesinde misafirlerini bekliyor…

Kadıköy/İstanbul

6. KEYFF İSKELE RESTAURANT

İzmir Körfezi’nin muazzam manzarası eşliğinde fasıl kültürüne farklı bir boyut katan ve muhteşem damak tatlarına sahip olan Keyff İskele, yılbaşında konuklarını heyecanla bekliyor.

Karşıyaka/İzmir

7. MOR MEYHANE

Yeni yıl eğlencesini Mor Meyhane Beyoğlu, Bahçeşehir ve Ataşehir restaurantlarında klasikleşen fasıl ekibi, oryantal show’u ile birlikte gerçekleştirecek...

Beyoğlu, Bahçeşehir, Ataşehir/İstanbul

8. ŞIMARIK MEYHANE

Canlı fasıl ekibiyle konuklarını eğlendiren Şımarık Meyhane, yılbaşında kendini şımartmak isteyenlere ve meyhane keyfini yaşamak isteyenlere muhteşem meze tabaklarıyla kapılarını açıyor.

Alsancak/İzmir

9. GALATA MEYHANESİ

Galata Meyhanesi yılbaşı gecesine özel menüsü, limitsiz içki seçeneği ve 21:00’den itibaren mikrofonsuz fasıl eşliğinde misafirlerini ağırlayacak…

Beyoğlu/İstanbul

10. FERAYE RESTAURANT

Feraye Restaurant Beyoğlu’nun tarihi dokusunu oluşturan mekanlardan birisi. Bu mekan yılbaşı gecesi özel programında 120 kişilik oturma kapasiteli salonu ve modern barı ile misafirlerini ağırlıyor.

Beyoğlu/İstanbul

11. NEYZEN MEYHANESİ

Güler yüzlü ve ilgili hizmetleriyle Neyzen Meyhanesi, yılbaşı gecesi düş ve özlemlerini aynı mekanda buluşturmak isteyenleri karşılayacak…

Tepebaşı/Eskişehir

12. EGELİ MEYHANE

Egeli Meyhane yılbaşı gecesinde yerinde oturmak istemeyenlere Türkçe, Yunanca karışık müzik eşliğinde güzel bir gece vaad ediyor. Geceye özel menü ve sınırsız alkol ile birlikte meze severlerin tercih edebileceği bir mekan.

Kireçburnu/İstanbul

13. MESERRET FASIL RESTAURANT

Beyoğlu eğlence hayatının bir diğer durağı Meşrutiyet Caddesi üzerinde yer alan bu mekan Haliç’i en iyi gören mekanlardan birisi. Meserret Restaurant, nostajik ortamı ve Türk Mutfağına ait özel meyhane mezeleri, geceye özel menü seçeneği ile yılbaşı gecesinde misafirlerine güzel bir fasıl gecesi yaşatacağa benziyor.

Beyoğlu/İstanbul

14. BEYZADE FASIL RESTAURANT

Beyoğlu’nun seçkin mekanları arasında yer alan Beyzade Fasıl Restaurant, profesyonel fasıl grubu özel meze çeşitleri ile yılbaşı gecesi de fasıl severlerle…

Beyoğlu/İstanbul

15. SALASH RESTAURANT

Bu mekan kendisini ‘Eski ve yeni kuşağın birleştiği dostluk adresi’ olarak tanımlıyor. Türk mutfağından özel mezeler ve nostajik havası ile birleşen müzikleriyle yılbaşı gecesi de özel programı ile misafirlerini ağırlayacak…

Beyoğlu/İstanbul