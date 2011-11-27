Yılbaşına özel lezzetler MSA’da

Mutfak tutkunlarının vazgeçemediği adres Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) Aralık’ta yine farkını ortaya koyuyor. MSA, bu ayki programında klasik haline gelen Vazgeçemediklerimiz’in ikincisiyle seriyi sürdürmeye devam ederken, çikolatanın eşsiz dünyasını keşfe çıkabileceğiniz ve yılbaşının gelişini ışıltılı tatlarla karşılayabileceğiniz workshop’ları profesyonel eğitmenler eşliğinde sunuyor. Sevdikleriniz için sürpriz bir yılbaşı hediyesi de olabilecek workshop’ları kaçırmamak için acele edin!

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), mutfakla ilgilenen ve profesyonel tekniklerle farklı lezzetleri keşfetmek isteyenler için Aralık ayında yine eşsiz seçenekler sunuyor. Bu ayın programı, klasik haline gelen MSA workshop’larına ek olarak “Vazgeçemediklerimiz”, “Mutluluk Fabrikası: Çikolatalar” ve 2012’ye alışılmışın dışında şık ve lezzetli sofralar hazırlayarak girmek isteyenler için yılbaşına özel workshop’larla yine çok dolu.

Aralık ayında ayrıca MSA Profesyonel Pasta ve Ekmekçilik Eğitmen Şefi Soner Göksu’nun kendi menüsünü sunacağı “Şef’in Menüsü” de kaçılmaması gereken workshop’lar arasında. Soner Şef’in lezzetli bir pizza hamurunu açmanın tüyolarını aktaracağı workshop’ı “Karamelli Muzlu Chiffon Rolo” ile tamamlanıyor.

MSA Aralık ayı programına dâhil ettiği diğer workshop’ları ile küçük gurmeleri, İtalyan mutfağı ve Sushi meraklılarını da unutmadı!



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