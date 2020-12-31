Yılbaşı sofrası hazırlarken dikkat! 2021’e sağlıklı girmek için öneriler

Yemeğe 1 kase kremasız çorba ile başlayabilirsiniz.

Yılbaşında sofranızda salataya mutlaka yer verin, salata içerdiği yüsek posa sayesinde fazladan yemek yemenizin önüne geçecektir.

Başlangıç olarak yoğurtlu mezeler ilk tercihiniz olsun. Bunun yanında zeytinyağlı yiyecekler, peynir ve salatalar da sağlıklı alternatiflerden. Mayonezli veya soslu mezeler / salatalar fazladan kalori alınmasına neden olabilir.

Sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünlerini tüketmemeye özen gösterin. İçerisindeki nitrit ve nitrat tuzları ve doymuş yağlar kalp-damar sağlığımızı tehlikeye sokabilir. Eğer tüketmek istiyorsak etkilerini azaltmak için beraberinde vitamin C içeren besinleri tüketebiliriz.

Ana yemek olarak omega-3 içeriği yüksek olan balık tercih edilebilir. Çok yağlı ve soslu yemekler yılbaşı gecesinde mide rahatsızlıklarına neden olabileceği gibi ekstradan kalori almanıza sebep olacaktır.

Yemek sonrasında şerbetli tatlılar yerine meyveli ve sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz.

Porsiyon kontrolü yaparak vitamin ve mineral içeriği yüksek olan taze meyve ve doymamış yağ asitlerinden zengin, kalp damar sağlığımızı korumaya yardımcı kuruyemiş daha sağlıklı bir alternatif olacaktır. Sağlıklı olması sınırsız tüketebileceğimiz anlamına gelmez, 1 porsiyon meyvenin (örneğin 2 adet mandalina ) 60 kalori, 10 adet bademin 45 kalori olduğunu unutmayalım.

Yemek sonrasında meyve ya da tatlı tüketmek istiyorsanız yemeğin hemen üzerine değil, yemekten 1-2 saat sonra tüketin.

Yılbaşı gecesi için hazırlanan sofranın güzelliğine aldanarak bütün günü aç geçirmenin yapılan yanlışların başında geldiğini belirten Dyt. Gözde Akın, diğer günlerde olduğu gibi yılın son günü de ana ve ara öğünlerin atlanmaması gerektiğini söyledi, konuyla ilgili önemli uyarılar yaptı.

Atıştırmalıkları dozunda tüketin

Ana yemek dışında tüketilen kuruyemişlerin de yağ oranının oldukça yüksek olduğunun altını çizen Dyt. Gözde Akın, “6-8 badem, 2 ceviz, 10 fındık 1 tatlı kaşığı yağa denk gelmektedir. Tüketilen kuruyemişlerin ölçüsüne dikkat edilmelidir. 1 kase kuruyemiş, cips veya çerez atıştırmalık olmaktan çıkıp ana yemek kalorisini bile geçebilmektedir” dedi.

Mezelerde mayonez yerine yoğurt tercih edin

Yılbaşı gecesi meze tüketilecekse mayonez yerine yoğurt tercih etmenin daha sağlıklı olduğunu vurgulayan Akın, sebzeli, peynirli, yağsız ve kızartma olmayan hafif mezelerin ölçüye dikkat edilerek tüketilmesi gerektiğini söyledi. Alkolün 1 gramının da 7 kalori olduğunu belirten Akın, alkol yoluyla alınan kalorinin boş kalori olduğunu ve vücutta doğrudan yağa dönüştüğünü hatırlattı.

Beyninizin doymasına fırsat tanıyın

Doyma sinyalinin beyne 20. dakikadan sonra iletildiğini söyleyen Dyt. Gözde Akın, “Bunun için yemeklerin her zaman yavaş tüketilmesine özen gösterilmelidir. İyi çiğneyerek besinlerin hem ağızda hem de midede sindirilmesine fırsat tanımalıyız. Özellikle yılbaşı sofrasında sadece bir tabak hazırlanmalı ve tüm gece sadece bu tabak tüketilmelidir. 1 Ocak gününe de dikkat edilmelidir. Uyandığınızda mideyi rahatlatmak için sindirimi daha kolay besinler tercih edilmelidir. Karbonhidrat içeren, yağlı, tuzlu yemeklerden uzaklaşarak; salata, meyve, sebze, hafif bir çorba gibi besinleri tercih etmek daha doğru olacaktır. Güne kahvaltı-öğle yemeğini birleştirerek başlanabilir ancak akşamki öğüne kadar ara öğünler atlanmamalıdır. Meyve tercihleri C vitamininden zengin olanlardan yana kullanılmalıdır” dedi.