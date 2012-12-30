Yılbaşı sofranız için örnek bir menü

Yeni yıl için geri sayım başladı. Evinizde bir davet verecekseniz ve hala kafanızda örnek bir menü yoksa bu haberimiz tam size göre! İşte misafirlerinizin damaklarında yıl boyunca unutamayacakları harika tatlar bırakacak bir yılbaşı menüsü...

Mercimek çorbası

Malzemeler

600 ml. tavuk suyu

30 gr. soğan

2 diş sarımsak

200 gr. kırmızı mercimek

25 gr. havuç

40 gr. patates

20 gr. limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Toz kırmızıbiber

Taze kekik

Kimyon

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Soğan ve sarımsağı soyup küp küp doğrayın. Kırmızı mercimeği yıkayıp süzün. Havuç ve patatesi yıkayın. Havucun kabuklarını kazıyın, patatesi soyun. Her ikisini de yemeklik doğrayın. Mercimek, soğan, sarımsak, havuç, patates, zeytinyağı ve tavuk suyunu NutriCook tenceresine koyun. Baharatlar ile tatlandırıp NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 5 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

10:00 + 06:00

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Çorbayı blender'den geçirin. Limon dilimleri ve kekik yaprakları ile süsleyip servis yapın.

MERCİMEK ÇORBASININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Hindi sarma

Malzemeler

1 adet bütün kemiksiz hindi but

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 adet orta boy soğan (küp doğranmış)

150 gr. kestane mantarı

(küçük küp şeklinde doğranmış)

100 gr. ıspanak (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sos için



1/2 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy domates (rendelenmiş)

1/2 adet kereviz (ufak küp doğranmış)

2 adet orta boy patates (küp doğranmış)

1 yemek kaşığı biber salçası

Karabiber

2 eko-doz su (500 ml.)

Tuz

Hazırlanışı



Zeytinyağını ActiCook'a koyun. Soğan ve sarımsağı ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun. Mantarı ekleyip 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin. Ispanakları katıp 1-2 dakika daha kavurun. Bütün malzemeyi bir kenara alın. Açılmış kemiksiz ve biraz dövülmüş hindi butunun ortasına hazırladığınız harcı koyun. Kenarlarını açılmayacak şekilde içeri kıvırdıktan sonra rulo haline getirin. Ruloları 3-4 kat halinde, sıkıca şeffaf folyoya sarın ve hepsini ActiCook'un buhar sepetine dizin.

ActiCook'u temizleyip içine zeytinyağını koyun. Soğan ve sarımsağı ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun. Biber salçasını ilave edip kavurmaya devam edin. Kereviz, patates, domates rendesi, su, tuz ve karabiberi ilave edin. Buhar sepetini haznenin içine yerleştirin. ActiCook'un kapağını kapatın. 2. programı seçin ve 26 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirme işleminin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Hindiyi folyodan çıkartıp dilimleyin. Sosu el blender'ı ile püre haline getirin. Hindilerin üzerine gezdirip servis yapın.



HİNDİ SARMANIN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Zeytinyağlı yaprak sarma





Malzemeler

Dolma harcı için



1 eko-doz su (250 ml.)

225 gr. baldo pirinç

(yıkanmış, süzülmüş)

4 adet orta boy kuru soğan

(küp şeklinde doğranmış)

60 gr. dolmalık fıstık

65 gr. kuş üzümü

5 yemek kaşığı zeytinyağı

25 gr. şeker

Taze nane veya kuru nane

5 gr. toz tarçın

Tuz, karabiber

1/2 adet limonun suyu

Dolmaları sarmak için



50-60 adet asma yaprağı

1 adet limonu suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

10 gr. şeker

1 eko-doz su (250 ml.)



Hazırlanışı



Zeytinyağını ActiCook'a koyun. Soğanı ilave edip kapağı açık olarak pembeleşinceye kadar kavurun. Pirinç ve kuş üzümünü ekleyip karıştırarak kavurmaya devam edin. 3-4 dakika sonra kalan tüm harç malzemesini ilave edin. ActiCook'un kapağını kapatın (program seçmeden) ve harcı kısık ateşte 5 dakika pişirin. Piştikten sonra harcın üzerine limon suyunu ilave edin. Üzerine bir bez yerleştirin ve suyunu çekmesi için 5-6 dakika dinlendirin. Soğuduktan sonra dolma harcını yapraklara sarın.

ActiCook'un dip kısmına artan yapraklardan yerleştirin; üzerine sardığınız dolmaları sıkı sıkı dizin. Üzerine su, limon suyu, zeytinyağı, şeker ve tuz ilave edin. ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 5 dakikaya ayarlayın.

Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirme işleminin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Dolmaları bir tabağa aktarın, dibindeki sostan üzerine gezdirin ve oda sıcaklığında servis yapın.



ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMANIN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Buğday salatası





Malzemeler



200 gr. buğday

1 adet soğan

1 adet kabak

2 adet havuç

1 bardak sebze suyu veya tavuk suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

150 ml. su

Tuz ve karabiber



Hazırlanışı



Buğdayı 1 gece önceden oda sıcaklığındaki suda bekletin. Havuçları kazıyın. Soğanı soyup yemeklik doğrayın. Havuç ve kabağı küçük küpler halinde doğrayın. Buğdayı yıkayıp süzün ve NutriCook tenceresine koyun. Ardından sebzeleri ve sebze suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp NutriCook’un kapağı kapatın.

Akıllı kontrol saatini 3 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

03:00 + 06:00

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Zeytinyağını ilave edip karıştırın. Buğday salatanızı ılık olarak servis yapın.



BUĞDAY SALATASININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Peynirli ve dereotlu börek





Malzemeler



1 adet yufka

150 gr. lor peyniri

1/2 ActiFry kaşığı dereotu (ince doğranmış)

1 adet yumurta sarısı

1 adet yumurta beyazı

1 ActiFry kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber



Hazırlanışı



Börek harcı için lor peyniri, dereotu, yumurta sarısı, tuz ve karabiberi bir karıştırma kabında ezerek karıştırın.

Yufkayı ortadan ikiye bölüp 5 cm. kalınlığında ve 10-15 cm. uzunluğunda şeritler halinde kesin. Yufkaların uç kısmına 1 tatlı kaşığı peynirli harç koyun. Üçgen şeklinde sararak yufkanın en sonuna doğru gelin. Kapatmadan önce yufkanın ucuna fırça ile yumurta beyazı sürüp yapıştırın. Derin dondurucuda en az 1 saat dinlendirin.

Pişirme haznesine sıvı yağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra porsiyonlar halinde börekleri ilave edip 10 dakika pişirin.

Böreklerin açılmaması için bir seferde maksimum 8 adet börek pişirmenizi tavsiye ediyoruz. Böreğin harcını çeşitlendirerek farklı tarifler de yaratabilirsiniz.

PEYNİRLİ VE DEREOTLU BÖREĞİN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!



Bisküvi topları





Malzemeler



1 paket pötibör bisküvi

1 – 1,5 adet muz

20 gr çikolatalı fındık ezmesi

20 gr hindistan cevizi



Hazırlanışı



Bisküvi topları yapmak için önce burçak büsküvileri rondodon geçirin. Daha sonra soyduğunuz muzları ve çikolatalı fındık ezmesini rondoya ilave edin ve büsküvilerle birlikte tekrar rondodan geçirin. Hazırladığınız karışımdan küçük toplar alarak elinizle yuvarlayın. Hindistancevizi rendesine bulayın.

BİSKÜVİ TOPLARININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Karaorman pastası





Malzemeler



380 gr vişne

350 gr kremşanti

200 ml vişne suyu

150 gr damla çikolata



Hazırlanışı



Karaorman Pastası yapmak için Tefal kilitli geçmeli kek kalıbı ile pişirdiğiniz ve ortadan ikiye böldüğünüz pandispanyayı vişne suyu ile ıslatın. Üzerine kremşantiyi yayın. Vişneleri dizin. Damla çikolatalarıı serpiştirin. Tekrar bir kat daha krem şanti koyun ve pandispanyanın diğer katını üste yerleştirin. Vişne suyu ile tekrar ıslatın. Kremşanti ile üstünü ve kenarlarını tamamen kaplanacak şekilde sıvayın. Pastayı bir sos telinin üzerine alın. Üstüne çikolata sosu dökün. Krem şanti ve vişne ile süsleyin. En son çikolata rendesi serperek servis yapabilirsiniz.

Not: Pandispanya tarifi için tıklayın!



KARAORMAN PASTASININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Kestane





Malzemeler



1/2 kg. kestane



Hazırlanışı



Kestaneleri iyice yıkayın ve kabuklarının ortasından bıçak ile çizin. 25 dakika su dolu bir kasenin içinde bekletin.

Kestaneleri ActiFry’ın pişirme haznesine yerleştirip 25 dakika pişirin.

Kestaneleri yumuşamaları için suyun içinde bekletirken, içine 1/2 ActiFry kaşığı pekmez ilave edebilirsiniz. Pişirme süresi kestanelerin cinsine göre değişiklik gösterebilir.

KESTANENİN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Afiyet Olsun

Mutlu yıllar…