Yılbaşı kartını çocuğunuzun fotoğrafıyla taçlandırın

Doğum Bebek Fotoğrafçıları Arzu Ateş ve Ayşe Yılmaz, nostaljik tebrik kartını kendi çocuğunuzun kareleriyle taçlanmış bir yılbaşı kartına dönüştürdüler.

Sımsıcak duygular uyandırıp gözleri buğulandıran tebrik kartları, Arzu Ateş ve Ayşe Yılmaz’ın makinesinden sıcak ve eğlenceli yılbaşı kareleriyle keyifli bir hatıraya dönüşecek.

14-27 Aralık tarihleri arasında randevu alıp stüdyoya giderek, yılbaşına özel süslenmiş ortamda, konsepte uygun kıyafetlerle eğlenceli bir çekimin baş kahramanı olabilirsiniz. Hem sizleri hem de ufaklıkları sıkmamak adına çekimler 1 saat sürüyor. Bu yapılan çekim sonrası çıkacak karelerden isterseniz takvim, baskılı yastık, mug gibi keyifli hediyelerden birini de seçebilirsiniz.

En keyifli anlarınızı ölümsüzleştirmek için tek yapmanız gereken randevu alıp kendinizi Arzu Ateş ve Ayşe Yılmaz’ın eline teslim edebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için 0 532 660 55 15 veya 0 536 610 40 96 numaralı telefonları arayabilirsiniz.