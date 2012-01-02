Yılbaşı işte böyle geçti!

Yeni yıl için herkes farklı farklı planlar yaptı ve dilediği gibi 2012’yi karşıladı. Hürriyet Aile okuyucularının ise yılbaşını nasıl geçirdiğini işte bu anket belirledi.

%59 oy oranı ile yılbaşını evde ailesiyle birlikte televizyon başında geçirenler ilk sırayı aldı. Ardından %13 oyla arkadaşlarıyla evde kutlayanlar ikinci sıraya, %10 oy oranı ile önce ailesiyle ve sonra arkadaşlarıyla olmayı tercih edenler ise üçüncü sıraya yerleşti. Son sıraya da %4 oy oranı ile yeni yılı arkadaşlarıyla dışarıda kutlayanlar aldı.

İşte 2012 bazı kesimlerde böyle kutlandı. Hürriyet Aile olarak yeni bir yıl ile birlikte tüm felaketlerin geride kalmasını, sağlık, mutluluk ve bol kazanç diliyoruz.