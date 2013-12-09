Yılbaşı için parti hazırlıkları başlasın!

Yılbaşı için nasıl bir parti vereceğinize hala karar veremediniz mi? Hürriyet Aile Parti Dünyası Yazarı Gaye Özbal, parti konsepti önerilerinde bulundu. İsterseniz yılbaşı, isterseniz çocuğunuzun partisi için bu konseptten yararlanabilirsiniz.

Partinizin konsepti, “Yılbaşı” veya “Kardan Adam Partisi” olabilir

Öncelikle evinizi veya mekanı konsepte uygun olarak süslemeniz gerekiyor. Kapınıza bir kapı afişi asabilirsiniz veya üzerinde Noel Baba’nın veya kardan adamın olduğu bir afiş kullanabilirsiniz. Kardan adam figürü çocukların gerçekten çok sevdikleri sevimli bir figür.

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Yeni yıl partilerinin olmazsa olmazı yılbaşı ağacınızı evin bir köşesine kurulabilirsiniz. Piyasadan çok uygun fiyatlara yılbaşı ağacı bulmanız mümkün. Bu ağacın altına çocuklar için önceden hazırladığınız minik hediyeleri yerleştirebilirsiniz veya ağacın üstüne bütün çocukların çok seveceği farklı şekerlemeler asabilirsiniz. Yılbaşı ağacı kurmak istemiyorsanız veya temanız kardan adam ise bu sefer de daha önce kar tanesi şeklinde kesmiş olduğunuz beyaz, mavi, gümüş renkteki kartondan kar tanelerini evinizin tavanından sarkıtabilirsiniz.

Noel Baba, Noel Anne ve Kardan Adam kostümleri

Dilerseniz çocukları Noel Anne kostümü ile karşılayın, sizi kostümlü görünce çok şaşıracak ve sevinecekler. Çocuğunuza da benzer bir kostüm giydirebilirsiniz. Hatta her davetli için Noel Baba şapkası temin edebilirsiniz. Veya çocuğunuz için kardan adam kostümü de çok cazip bir kostüm alternatifi olabilir. Hatta kolayca evinizde hazırlayabileceğiniz bir kardan adam kostümü yapabilirsiniz. Bir kaşkol, fötr şapka ve beyaz bir pelerin ile burnunu kırmızıya boyadığınız çocuğunuzu çok sevimli bir kardan adama dönüştürebilirsiniz.

Atıştırmalıklar…

Yılbaşı partilerinin olmazsa olmazı tarçınlı, zencefilli kurabiyeler, minik parmak sandviçler, kardan adam şeklinde pastalar yaparak parti menünüzü hazırlayabilirsiniz. Ama evinizin kirlenmesini dert etmiyorsanız çocukları en çok içi patlamış mısır dolu karton kutular mutlu edecektir.

Yılbaşı partisi oyunları

Yılbaşı ağacı

Önceden temin edeceğiniz yeşil ve kırmızı gramofon kağıtları gerekmektedir. Çocukları 2’şerli veya 4’erli gruplara ayırarak seçtikleri bir arkadaşlarını elleri yandan açık olarak düzgün bir şekilde yılbaşı ağacı görünümü vermek üzere gramofon kağıtları ile sarmalarını sağlayın. Daha sonra çocuğunuzla önceden hazırladığınız kırmızı gramofon kağıtlarından yapılmış fiyonkları, renkli rafya parçalarını, ponponları kullanarak ağaç şekline dönüşen arkadaşlarını süslemeleri sağlayın. En güzel ağacı yapan ödülü kazanır.

Kardan adam burnu

Bu oyun için ihtiyacınız olan malzemeler; bir parça vazelin ve daha önceden kesip hazırlamış olduğunuz en azından 50 adet minik havuçlar şeklinde kesilmiş kağıtlar. Özellikle kağıdı elişi kağıdı gibi ince yapışabilen bir materyalden seçmenizi tavsiye ediyorum. Çocukları 2 gruba ayırıp kağıtları da 25’er adet olarak birer kutuya yerleştiriniz. Çocuklar sırayla hızlı bir şekilde burunlarına sürdükleri vazeline kağıttan yapılmış havuçları yapıştırıp düşürmemeye çalışarak uzak bir mesafeye koyduğunuz diğer kapların içine taşıyıp biriktirecekler. En çok kardan adam burnu biriktiren takım oyunu kazanır.