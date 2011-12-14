Yılbaşı için ideal mekan

Crowne Plaza İstanbul Asia, yılbaşı akşamı misafirlerini sürprizlerle karşılıyor. Gizem Kömürcü ve Gökhan Sezen’in sahne alacağı geceye ünlü şef Levent Arslan’ın mutfağından çıkan lezzetler eşlik edecek. Bu özel geceye siz de katılabilirsiniz…

İstanbul Anadolu Yakası’nın beş yıldızlı oteli Crowne Plaza İstanbul Asia, yılbaşı gecesi program hazırlığı içinde olanlara eğlencesi bol, bütçesi uygun alternatifler sunuyor. Yılbaşı gecesi Gizem Kömürcü ve Gökhan Sezen’in program yapacağı özel yılbaşı paketinde eşsiz lezzetlerden oluşan gala yemeği, limitsiz yerli içki ve konaklama imkanı yer alıyor.

Crowne Plaza İstanbul Asia, yılbaşı gecesinde misafirlerini sınırsız eğlence ve eşsiz lezzetlerle taçlandırıyor. İki usta ses Gizem Kömürcü ve Gökhan Sezen’in şarkılarıyla renklenecek eğlence keyfi, ünlü şef Levent Arslan’ın birbirinden leziz yemekleriyle ikiye katlanacak.

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