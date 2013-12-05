Yılbaşı için alıveriş yaparken dikkat!

Araştırmalara göre, hedefli saldırılar bu kez yılbaşında yakınlarını sevindirmek isteyen kullanıcıları hedef alıyor. Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Pazarlama Müdürü Sibel Yılmaz, internetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Ülkemizde olduğu gibi tüm Avrupa’da da en fazla harcama yapılan zamanların başında gelen yılbaşı dönemi, siber suçluların kendilerini gösterdiği dönemler olarak da dikkat çekiyor.

Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, internet üzerinden alışveriş yapanları bekleyen en büyük risklerin başında, güvenilir bir satış kanalından geliyormuş gibi tasarlanmış e-postalar geliyor. Bu sahte e-postalarda bulunan bağlantılara tıklayan kullanıcılar, kredi kartı bilgilerini çaldırma riskiyle karşılaşıyor. Genellikle sahte mesajlarda, özel indirimlerden ve lüks ürünlerin inanılması güç fiyatlara düştüğünden bahsediliyor.

İşte alışveriş sırasında dikkat etmeniz gerekenler

Birçok sahte web sitesi kullanıcıları dolandırmak için oluşturulurken, yalnızca e-posta kutusuna düşen sahte mesajlar canımızı yakmıyor. İşte internet üzerinden güvenli alışveriş için Trend Micro’dan güvenlik önerileri:

* Ortak kullanılan Wi-Fi bağlantısı üzerinden alışveriş yapmayın. Kötü niyetli kişiler tarafından yaptığınız işlemler görüntülenebilir. Bu nedenle sadece size ait olan evdeki ağınız aracılığıyla internetten alışveriş yapın.

* Ödeme kısmına gelindiğinde, alışveriş yapacağınız sitenin güvenli olup olmadığını kontrol edin. Bunun için üç noktaya dikkat etmek gerekiyor: tarayıcının sağ alt köşesinde bulunan kilit işareti, tarayıcı çubuğundaki HTTPS ve son sürüm tarayıcılarda bulunan, güvenli bağlantıyı sembolize den yeşil adres çubuğuna dikkat edin.

* Herhangi bir çalıntı durumunda daha fazla koruma ve güvence sağlayan kredi kartıyla ödeme yapmayı tercih edin.

* E-faturalarınızı saklayın ve kredi kart detaylarınızı bu dönemde sıkça kontrol edin.

* Bildiğiniz, ünlü bir satıcıdan dahi gelse e-posta üzerinden gelen pazarlama mesajlarına itibar etmeyin. En iyi yöntem her zaman girdiğiniz şekilde e-ticaret sitesine ulaşmak olacaktır.

* İçgüdülerinize güvenin. Eğer herhangi bir şeyden şüpheleniyorsanız, girdiğiniz site size güven vermiyorsa alışveriş yapmayın. En azından bir fiziksel adres ve telefon numarası olup olmadığına mutlaka dikkat edin.