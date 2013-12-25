Yılbaşı hayalinize sahte biletler engel olmasın
İşte, Milli Piyango bileti satın alırken dikkat etmeniz gerekenler!
Yılbaşının yaklaştığı şu günlerde Milli Piyango biletleri satışa sunuldu. Yeni yıl özel çekilişini fırsat bilen dolandırıcılar da bastıkları sahte biletleri piyasada satmaya başladılar bile. Milli Piyango İdaresi, konuyla ilgili vatandaşları uyardı ve bilet satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri kendi internet sitesinde yayımladı.
Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri “Türk Parasını Koruma” yasasının güvencesi altındadır.
Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?
- Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
- Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
- Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
- Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
- Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
- 18 yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
Şikayetlerinizi aşağıdaki adres ve telefonlardan iletilebilirsiniz
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No :4 06440 Kızılay/Ankara
Tel No (Direkt) : 0 (312) 418 34 27
Santral : 0 (312) 417 91 00/1501-1502-1504-1506-1508-1510
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