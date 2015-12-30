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Yılbaşı gecesinin 8 olmazsa olmazı
Bu yılbaşında sizin olmazsa olmazınız bunlardan hangisi?
1-YILBAŞI ŞAPKALARI O GECENİN VAZGEÇİLMEZ GELENEKLERİNDENDİR.
2-PEKİ NOEL BABA BU YIL NE HEDİYE GETİRECEK DERSİNİZ?
3-BU YILBAŞI DA EVDEYSENİZ SİZİN DE VAZGEÇEMEDİĞİNİZ PİJAMA TERLİK TELEVİZYON ÜÇLÜSÜ
4-BU YIL BÜYÜK İKRAMİYE KESİN BANA VURACAK DÜŞÜNCESİYLE ZENGİN OLMA HAYALLERİNE KAPILMAK
5-HER YIL KORKULU RÜYAMIZ OLAN ‘SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ’ ESPRİSİNİN YAPILMASI
6-EVDE İSENİZ TELEVİZYONDA ÇIKAN YILBAŞI ÖZEL PROGRAMLARI ARASINDA KARAR VEREMEMEK
7-NE GİBİ BİR İŞLEVİ OLDUĞUNU HALA ÇÖZEMEMEMİZE RAĞMEN EVİN EN GÜZEL KÖŞESİNİ YILBAŞI AĞACINA AYIRMAK
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