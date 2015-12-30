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Yılbaşı gecesinin 8 olmazsa olmazı

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Yılbaşı gecesinin 8 olmazsa olmazı
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Bu yılbaşında sizin olmazsa olmazınız bunlardan hangisi?

1-YILBAŞI ŞAPKALARI O GECENİN VAZGEÇİLMEZ GELENEKLERİNDENDİR.

Yılbaşı gecesinin 8 olmazsa olmazı

2-PEKİ NOEL BABA BU YIL NE HEDİYE GETİRECEK DERSİNİZ?

Yılbaşı gecesinin 8 olmazsa olmazı

3-BU YILBAŞI DA EVDEYSENİZ SİZİN DE VAZGEÇEMEDİĞİNİZ PİJAMA TERLİK TELEVİZYON ÜÇLÜSÜ

Yılbaşı gecesinin 8 olmazsa olmazı

4-BU YIL BÜYÜK İKRAMİYE KESİN BANA VURACAK DÜŞÜNCESİYLE ZENGİN OLMA HAYALLERİNE KAPILMAK

Yılbaşı gecesinin 8 olmazsa olmazı

5-HER YIL KORKULU RÜYAMIZ OLAN ‘SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ’ ESPRİSİNİN YAPILMASI

Yılbaşı gecesinin 8 olmazsa olmazı

6-EVDE İSENİZ TELEVİZYONDA ÇIKAN YILBAŞI ÖZEL PROGRAMLARI ARASINDA KARAR VEREMEMEK

Yılbaşı gecesinin 8 olmazsa olmazı

7-NE GİBİ BİR İŞLEVİ OLDUĞUNU HALA ÇÖZEMEMEMİZE RAĞMEN EVİN EN GÜZEL KÖŞESİNİ YILBAŞI AĞACINA AYIRMAK

  

8-YILBAŞI TOMBALASIZ OLUR MU?

Yılbaşı gecesinin 8 olmazsa olmazı

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