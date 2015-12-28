Yılbaşı gecesi İstanbul’a kar sürprizi!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin Salı günü akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

29.12.2015 SALI: Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarının yağmurlu, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

30.12.2015 ÇARŞAMBA: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde görülmesi beklenen kar yağışlarının; Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin edilmektedir.

31.12.2015 PERŞEMBE: Kuzey iç ve doğu kesimlerde görülmesi beklenen kar yağışlarının; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Balıkesir'in kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun olacağı tahmin edilmektedir.

01.01.2016 CUMA: Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz bölgesinde görülmesi beklenen yağışların; İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

02.01.2016 CUMARTESİ GÜNÜ: Yağışlı sistemin Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olduktan sonra yurdumuzu terk edeceği tahmin edilmektedir.

İstanbul'da Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra beklenen kar yağışlarının aynı gün akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek Cumartesi günü sabah saatlerine kadar aralıklarla yoğun kar sağanakları şeklinde devam edeceği tahmin edilmektedir. Kar yağışıyla birlikte rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yer yer tipi olayı beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren ülkemiz genelinde hissedilir derecede (8-15 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

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