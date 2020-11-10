Yılbaşı gecesi cildiniz sağlıkla ışıldasın

Işıltı peelingi, yeni nesil uygulamalar arasında yer alan antioksidanlar ile zenginleştirilmiş iğnesiz bir cilt canlandırma sistemidir. Uygulama, konforlu ve etkili bir şekilde güneş hasarlarından kurtulma ve cildi yeniden canlandırma imkanı sunuyor.

Işıltı peelingi programı, içerdiği etken maddeler ve etkinliği açısından, zararlı tamponlu kimyasallar içermeyen iğnesiz cilt canlandırma yöntemleri arasında, hem en kolayı hem de en etkililerinden biri.

İlk seansta gözle görülür etki...

Bu program; kolajen ve elastin sentezini destekleyen, cildi canlandırarak elastikiyetini artıran, cildin nem depolarını dolduran, cilt rengini dengeleyen ve antioksidan koruma yapan bir program. 15 -20 dakika süren kısa bir uygulama sonrasında daha ilk seansta ciltteki düzelmeler gözle görülür şekilde fark edilir. Cilt ışıl ışıl ve gergin, cilt tonu eşitlenmiş olur.

İşlem yapıldıktan 3-4 gün sonra ciltte günlük hayatı etkilemeyecek nazik bir soyulma beklenir. Bu soyulma, cildin bağışıklığını bozmaz ve hassasiyet yaratmaz. Yapılan bu işlem sonrası, cildin nem depoları doymuş, ciltte renk bütünlüğü sağlanmış ve ince çizgilerde gözle görülür şekilde azalma elde edilmiş olur.

Işıltı peelingi kaç seans yapılmalı?

2 hafta aralıklarla 4- 6 seanslık kürler halinde, yılda 2-3 kür olarak yapılabileceği gibi istenirse her ay düzenli olarak tekrarlanabilir. Böylece, cildin kalitesi uzun süre korunmuş ve hem yüzeysel hem de derinden bir nevi doku restorasyonu sağlanmış olur. Yılbaşı akşamı ışıl ışıl görünmek için şimdiden seanslara başlamakta fayda olabilir.

Bu programın hastalar için avantajları ise uygulamanın ağrısız, acısız ve konforlu olmasıdır. Uygulamanın 10-15 dakika sürmesi, iyileşme sürecinin olmaması ve kişinin sosyal hayatına anında dönüş sağlıyor olabilmesi öne çıkan artılarıdır.