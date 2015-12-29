Yılbaşı eğlencesi için düzenlenen 5 sokak partisi

1. KADIKÖY

Bu sene Kadıköy'de düzenlenecek sokak etkinlikleri kapsamında 21 mahallede 10 gün boyunca her mahallede 30 dakika sürecek bando dinletisi yapılacak. Yılbaşı akşamı ise gece 01:00 - 05:00 arasında birçok noktada klasik müzik ve bando dinletisi yapılacak. Gecenin güvenliği ise güven timleri tarafından sağlanacak.

2. ŞİŞLİ

Yılbaşında sokak partilerine ev sahipliği yapacak İstanbul’daki başka bir adres ise Şişli. Bu sene Şişli’de Abdi İpekçi Caddesi süslenecek, sokak köşelerinde kitap noktaları düzenlenecek ve sokak müzikleri ile yeni yıl heyecanı İstanbullulara eşlik edecek.

3. BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ın yılbaşı etkinlikleri ise 3 gün sürecek. Her gün belirli bölgelerde yapılacak kutlamalarda Dj Vendetta yeni yıl heyecanını yaşayan İstanbullulara unutulmaz bir eğlence için eşlik edecek. 31 Aralık günü ise Akmerkez önündeki büyük kutlama ile yeni yıla merhaba denilecek.

Bu kutlamaya DJ David Vendetta’ nın yanında Hande Yener’de eşlik edecek. Beşiktaş’ta 3 gün sürecek kutlamaların adresi ise şöyle;

29 Aralık günü Akaretler’de saat 20:00-23:30 arasında DJ David Vendetta ile kutlama yapılacak.

30 Aralık günü Bebek Parkı’nda 20:00-23:30 saatleri arasında DJ David Vendetta ile kutlama yapılacak.

31 Aralık günü Venüs Pastanesi’nde 16:00-18:30 saatleri arasında DJ David Vendetta ile kutlama yapılacak

31 Aralık akşamında ise Akmerkez’de DJ David Vendetta ile Hande Yener’inde sevenleriyle buluştuğu bir kutlama yapılacak.

4. AVCILAR

Avcılar belediyesi yeni yıl hazırlıklarına Marmara Caddesi'ndeki ışıklandırma çalışmaları ile başladı. Marmara Caddesi Belediye Meydanı’nda düzenlenecek yeni yıl etkinliğine Dj Negma ve Dj Feryal Aslan’ın müzikleri yer alacak. Bu müziklerin yanı sıra etkinlikler ve sürprizler ile halk yeni yılı coşkuyla karşılayacak.

5. BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü belediyesi yeni yıl kutlamalarını Beylikdüzü Marina’da gerçekleştirecek. 21.00’da DJ performası ile başlayacak olan kutlamalar sıcak ikramlar eşliğinde saat 00:30’a kadar devam edecek.