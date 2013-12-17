Yılbaşı coşkusu Vialand’i sardı!

Açık hava konseptiyle alışverişi gerçek bir keyfe dönüştüren VIALAND, 2014 yılını düzenlenecek çocuk kostüm atölyeleri, defileler, Türkiye’nin en popüler DJ’lerinden Geveze ve yetenekli orkestrası Fazla Mesai Konseri ile karşılamaya hazırlanıyor.

Avrupa mimarisinden ilham alan tasarımı ve açık hava konseptiyle alışverişi gerçek bir keyfe dönüştüren VIALAND’in alışveriş caddelerinde birbirinden eğlenceli yılbaşı etkinlikleri devam ediyor. VIALAND, Türkiye’nin en popüler DJ’lerinden Geveze ile yetenekli orkestrası Fazla Mesai’yi 22 Aralık 2013 Pazar günü saat 16.00’da ağırlayacak. Geveze’nin 2006 yılında kurduğu müzik grubu "Fazla Mesai" 60'ların, 70'lerin ve 80’lerin Türkçe ve yabancı şarkılarından oluşan bir repertuarla izleyicilere gerçek bir müzik ziyafeti yaşatacak. Seyircilerin de dahil olacağı interaktif gösteriler konsere renk katacak. Son iki yılda 50'den fazla konser veren 10 kişilik Fazla Mesai grubu saksafon, trompet, trombon, flüt, klavye, gitar, bas, davul ve back vokalistten oluşuyor.

VIALAND çocukları yılbaşı partisi için kıyafet tasarlayacak

VIALAND alışveriş caddelerindeki yeni yıl etkinliği sadece Geveze ve Fazla Mesai Konseri ile kalmıyor. VIALAND çocukları da düşünüyor ve 21-22 ve 28-29 Aralık 2013 tarihlerinde, yani hafta sonları çocuklar için tasarım atölyeleri düzenliyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yılbaşı konseptine uygun kostüm ve aksesuar tasarlayacak olan VIALAND çocukları, yeni yıl kostümleriyle alışveriş caddelerinde küçük bir defile de yapacaklar. Üst üste 2 hafta sürecek bu atölye çalışmalarının ardından, 29 Aralık’ta çocukları daha büyük bir sürpriz bekliyor. 29 Aralık’ta düzenlenecek VIALAND Yılbaşı Partisine bütün çocuklar davet edilecek. Çocuklar önce balo kostümlerini tasarlayacaklar, ardından kırmızı halı üzerinde defile yaparken fotoğraf çekinecekler. Yılbaşı özel defilesinin ardından kendileri için özel olarak hazırlanan bölümde gönüllerince dans edip eğlenecekler.

Yılbaşı coşkusu VIALAND’de yaşanıyor

VIALAND, ücretsiz etkinliklerinin yanı sıra dekorasyonlarıyla da yılbaşı coşkusunu ziyaretçileriyle paylaşıyor. Eğlenceli konseptine uygun, “şeker gibi bir yılbaşı” süslemesi yapan VIALAND, ziyaretçilerin içinde fotoğraf çektirebileceği dev elma şekerleri, pamuk helvalar, bal kabakları, şapkalar ile yeni yıla tatlı bir giriş yapıyor.