Yılbaşı coşkusu Bebek’te kutlanıyor!

Bebek Parkı, bu yıl ikinci defa Bebek Yeni Yıl Festivali’ne ev sahipliği yapacak. 28-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde DJ performansları, alışveriş stantları ve çocuk etkinlikleri yer alacak.

28-31 Aralık 2013 tarihleri arasında, Bebek Parkı’nın içine yerleştirilen dev çam ağacının etrafında gerçekleştirilecek Bebek Yeni Yıl Festivali ile yılbaşı coşkusu doruğa ulaşacak.

Alışveriş stantları ve Number 1 FM DJ’lerinin performanslarının yer alacağı festival, bu yıl da çok eğlenceli geçecek.

Parkın içine kurulan buz pateni pisti, atlı karınca ve gün boyu devam eden çocuk eğlenceleriyle ailece keyifli zaman geçirebileceğiniz Bebek Festivali’nde müzik, eğlence ve alışveriş bir arada olacak.

Her gün canlı müzik performanslarıyla Su Soley, Ece Seçkin, Yıldız Asyalı ve DJ David Şaboy sahne alacak.

Tarih: 28-31 Aralık 2013

Yer: Bebek Parkı