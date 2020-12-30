Yılbaşı çocuklar için neden önemli?

Çocukların aile ile birlikte olmalarının önemine işaret eden Yaşbala, “Çocukların aile ile birlikte olmaları, evin süslenmesi, oyunlar, sürprizler ve çam ağacının altına konulan merak ettikleri hediyeleri almaları onlar için önemli bir anlam” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Çocuk-Ergen Oyun ve EMDR Terapisti olan Muazzez Yaşbala, “Yılbaşı hazırlıkları yapılırken çocuklar ebeveynlerini model alarak bu gelenekleri diğer yaşamlarına da aktaracaklardır. Bu özel günde anne ve babalar kendilerini iyi hissettikçe, çocuklar da kendilerini mutlu ve değerli hissedeceklerdir” sözlerini kaydetti.

Yaşbala, “Yeni yıl hazırlıkları, çocuklar için eğlenceli ve heyecan verici bir aktivitedir. Bu dönemde ailenin tutumları ve yılbaşı kutlaması ritüelleri çocukların zihinlerinde önemli bir yer tutacaktır. Koronavirüs sürecinde çocuklarla birlikte neşeli ve mutlu zaman geçirmek hem çocuklara hem de ebeveynlere mutluluk ve umut verecektir” ifadelerini kullandı.