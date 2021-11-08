Yılancık hastalığı nedir, neden olur? Yılancık hastalığı belirtileri ve tedavisi

Önceleri çoğunlukla yüz bölgesinde meydana geldiği düşünülen yılancık hastalığı, şimdilerde vakaların neredeyse %80'inde bacaklar tutulduğundan, enflamasyonun dağılımının değiştiğini gösteriyor. Döküntü kollarda veya gövdede de görünebiliyor. Peki, yılancık hastalığı nedir, neden olur? İşte yılancık hastalığı belirtileri, tedavisi ve merak edilenler…

Yılancık hastalığı nedir?

Yılancık hastalığı selülit ile çok benzer belirtiler gösteren bir tür deri iltihabıdır. Bu mikrop küçük bir yaradan bulaşabilen zararlı bir türdür. Vücutta lekeler bırakır ve özellikle kırmızı pullu, pulsuz lekelerdir, en çok da vücudun yüz kısmında yer alır ve burada şekillenip, büyürler.

Yılancık hastalığı neden olur?

Yılancık hastalığı morluk, yanık, yara veya kesi gibi küçük travmalarla başlar. Döküntü gövdede, kollarda veya bacaklarda göründüğünde, genellikle cerrahi bir kesi veya yara bölgesindedir.

Yılancık hastalığı kimlerde görülür?

Yılancık hastalığı herhangi bir yaşta herkesi etkileyebilecek oldukça yaygın bir enfeksiyondur. 60 ila 80 yaş arasındaki her iki cinsiyetten yetişkinler de dahil olmak üzere bebeklerde, küçük çocuklarda ve yaşlılarda en yaygın olanıdır.

Yılancık hastalığı belirtileri nelerdir?

Yılancık hastalığı, genellikle ilk önce hassas ve kırmızı olan lokalize bir lezyon olarak ortaya çıkar. Lezyon hızla parlak kırmızı, parlak bir renk ve yayılan, kabarık bir sınır geliştirir. Tipik lezyon o kadar karakteristiktir ki varlığı tanısaldır. Lezyon sıcak hissedebilir ve ağrılı olabilir. Eşlik eden yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, mide bulantısı ve genel bir sağlıksızlık hissi (halsizlik) olabilir. Etkilenen bölgedeki cilt bir portakalın kabuğuna benzeyebilir.

Bebeklerde göbek kordonunun enfeksiyonu nedeniyle karında erizipel görünebilir. Çocuklarda ve yetişkinlerde yılancık hastalığı en sık bacaklarda, kollarda ve yüzde gelişir. Erizipeller küçük cerrahi veya travma bölgelerinde de gelişebilir veya lenfatik tıkanıklığa bağlı olabilir.

Yılancık hastalığı tedavisi

Yılancık hastalığı için genellikle uzmanların önerdiği ilaç tedavisi uygulanır. Tercih edilen tedavi penisilindir. Penisilin alerjisi olan hastalar dermatoloğun önerdiği ilaçlar kullanılabilir.

Ayrıca ilerlemiş olan sağlıklı dokunun ölmesine neden olan nadir erizipel durumlarında cerrahi işlem gerekebilir. Ölü dokunun kesilip çıkarılması için operasyona mutlaka iyi bir uzman karar vermelidir.