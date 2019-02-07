Yiğit Özgür'ün efsane karikatürü Hunililer sahnede!

AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konan ve tiyatro seyircisini, niye güldüğünü bile anlamadan doya doya güldüren “Hunililer”, Yiğit Özgür’ün çok sevilen ve çok paylaşılan karikatürlerinden uyarlandı. Emre Özbay’ın yazdığı, yönetmenliğini Ezel Akay’ın üstlendiği “Hunililer” oyunu, tiyatroseverlere neşeli bir kaos, gerçeküstü bir eğlence sunuyor.

Yiğit Özgür’ün sevimli delileri “Hunililer”i akıl hastası değildir; Ezel Akay’ın anlatımıyla “Akıl gitmiş, ama geriye özgürlük, utanmazlık, merak, vicdan, masumiyet ve saçmalık kalmış”tır. Oyunda her biri birbirinden renkli “Hunililer”i; Bahar Kaplan, Bertan Dirikolu, Emre Kıvılcım, Güliz Gündüz, Hakan Eke, Hasan Eflatun Akay, Kerime Obenik, Merve Polat, Reşit Berker Enhoş ve Tufan Afşar canlandırıyor.

Kostüm ve sahne tasarımını Naz Erayda’nın yaptığı oyunun müzikleri Serdar Ateşer’in, ışık tasarımı ise Cem Yılmazer’in imzasını taşıyor.

AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun iki perdelik oyunu “Hunililer”, 9 Şubat 2019 Cumartesi akşamı artısahne Mecidiyeköy’de, 12 Şubat 2019 Salı akşamı ise Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Başlama saati 20.30 olan oyunun biletleri, Biletix’ten ve salonların gişesinden temin edilebilir.

