Yiğit İsminin Anlamı Nedir? Yiğit Ne Demek?

Yiğit ismi en çok kullanılan erkek bebek isimlerinden biridir.

Yiğit İsminin Anlamı

Yiğit isminin anlamı ise güçlü, yürekli kimse olarak bilinir. Yiğit isminin bir diğer anlamı ise gözü pek, düşüncelerini söylemekten çekinmeyen dobra kişi demektir. Yiğit isminin çocuğunuza koyabilirsiniz. Yiğit ismi son yıllarda en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinden biridir. Ve oldukça popüler bir isimdir. Yiğit ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Yiğit İsminin Özellikleri

Cesur ve soğukkanlı kişilerdir. Karar vermekte zorlanmazlar. Dürüst ve sadık olmak onlar için vazgeçilmezdir. Karakterli bir yapıları bulunmaktadır. Yiğit ismini taşıyan kişiler ayrıca hem karakter olarak hem de fiziksel olarak güçlü kişilerdir. Sevdikleri insanları oldukça fazla sahiplenirler. Koruyucu ve iyi bir eş olma özellikleri bulunur.

Yiğit İsmini Kullanan Ünlü Kişiler

Ülkemizde Yiğit adında pek çok ünlü kişiler bulunmaktadır. Yiğit İsmail Gökoğlan adında Türk futbolcu bulunmaktadır. Tiyatro ve sinema sanatçısı olan Yiğit Özşener adında sanatçı bulunmaktadır. Ayrıca Yiğit İncedemir adında yine Türk futbolcu bulunmaktadır.