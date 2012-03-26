YGS ve dershaneler kaldırılıyor mu?

Üniversiteye giriş sınavının ve dershanelerin kalkması hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Dershaneler ya liseye dönecek ya da tamamen kapanacak” şeklinde konuştu.

Seul’e giderken havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aradan sonra çıktığı ilk yurt dışı gezisinde kendisine eşlik eden gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. “İlk kez açıklıyorum” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Üniversite giriş sınavlarını da (Yükseköğretime Geçiş Sınavı-YGS), üniversite hazırlık kurslarını da ortadan kaldırıyoruz. Dershaneler ya liseye dönecekler ya da kapanacaklar. Çünkü insanların ellerindeki son imkanları bu alanda kullanmalarını istemiyoruz. Ben bazı büyük dershanelerle konuştum. Kendileri ‘Biz de bu yola girmeyi düşünüyoruz’ dediler.”

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise yeni eğitim sisteminde dershanelerin kapatılmasının söz konusu olmadığını ancak öğrencilerin konu ve dersleri okullarda daha iyi öğrenmeleri durumunda dershanelere eskisi kadar ihtiyaç kalmayabileceğini belirterek, “4 +4 +4 çıktığı gün dershaneler kapatılacak diye bir şey söz konusu değil” dedi.