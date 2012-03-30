YGS öncesi bunları mutlaka okuyun!

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), 1 Nisan 2012 Pazar günü yapılacak. Psikolog Ferahim Yeşilyurt, öğrencilerin sınavda dikkatini ayakta tutmasının önemli olduğunu vurgulayarak hem sınava girecek öğrencilere hem de ailelerine önerilerde bulundu.

Hataları aza indirgemek için 5 öneri

1) Sınava girdiğinizde hangi alanlardaki testleri hangi sırayla çözeceğinizi belirleyin.



2) Farklı soru tiplerinden bol bol sorular çözün.



3) Sınavlarda zor soru kolay soru ayrımı yapmayın. Kolay sorular en sık dikkat hatası yapılan sorulardır.



4) Her öğrencinin dikkatinin zaman zaman dağıldığını unutmayın. Sınavda dikkatinizin dağıldığını hissettiğinizde 30 saniyelik kısa molalar verin.



5) Baş etmekte zorlandığınız duygusal ve psikolojik sorunlarınız konusunda sınavdan önce bir uzmandan yardım alın.

Sınav esnasında bunlara dikkat!

• Sınav esnasında vücudunuzda heyecan belirtileri hissederseniz bu belirtilerin sınavın başlarında normal olduğunu düşünün. Bu hafif heyecanın sizin sınava daha iyi konsantre olmanıza katkıda bulunacağını aklınızdan çıkarmayın.



• Yanınızdaki kişilerin kaçıncı soruda oldukları ile ilgilenmeyin. Önemli olan sizin soruları nasıl çözdüğünüzdür. Onlar soruları atlayarak da yapıyor olabilirler.



• Geçen zamanla ilgilenmek yerine kendinizi sınav sorularına odaklamaya çalışın.



• Çok gerginleştiğinizi fark ederseniz birkaç nefes egzersizi yapmakta fayda var. Burnunuzdan derin nefes alıp, yavaşça ağzınızdan verebilirsiniz.



• Sınavdan süre bitiminden önce çıkmayın. Size ayrılan süreyi son saniyesine kadar değerlendirin. Süreniz kaldığı takdirde yanıtlarınızı kontrol edin.



• Uzun paragraf sorularından çekinmeyin. Paragraf çok uzun ya da yapamam diye önyargılı yaklaşmayın. Bu soruları önce soru bölümünden başlayarak okuyun. Yani önce soru bölümünü okuyun sonra bu bakış açısıyla paragrafı okuyun. Paragraf ne kadar büyük olursa soru o kadar kolay olacaktır.

Sınav bittikten sonra…

Sınav bittikten sonra artık rahat bir nefes alma zamanı geldi. Yıllar, aylar ve haftalar boyu süren koşturmacanın, gerilimin ardından şu 4 öneri işinize yarayabilir:

• Yapacaklarınızı yaptığınız için kendinizi tebrik edin.



• Bir süre tatil düşüncesini yaşama geçirmeye çalışın.



• Derslerle ve sınav sonucuyla aşırı ilgilenmemeyi deneyin.



• Biraz molanın ardından LYS hazırlıklarına başlayın.

Ailelere gerilimi azaltacak 5 öneri

1) Çocuğunuzun geleceği konusundaki endişeleriniz çocuğunuza yansır. Bu nedenle öncelikle bu endişeleri çocuğunuza yansıtmamaya çalışın.



2) Çocuğunuzdan beklentilerinizde gerçekçi olmaya özen gösterin.



3) Bu zor dönemde çocuklarınıza karşı anlayışlı ve destekleyici davranın.



4) Çocuğunuzu hiçbir zaman başka çocuklarla kıyaslamayın.



5) Çocuğunuzu takdir edin, geçmişteki başarılarını vurgulayın.