Yetişkinlerin yüzde 80’inde var: Gizli tehdit! Bir yıl içinde vaka sayısı çok fazla arttı…

Clamydia pneumoniae olarak bilinen bu bakteri, yetişkinlerin yüzde 80’inin hayatlarının bir döneminde enfekte olduğu düşünülen bir mikroorganizma. Çoğu insan için etkisi boğaz ağrısı, yorgunluk ve burun akıntısıyla sınırlı kalıyor; ancak özellikle küçük çocuklar ve yaşlılar gibi savunmasız bireylerde, zatürre dahil ciddi göğüs enfeksiyonlarına neden olabiliyor.



ALZHEİMER VE BAKTERİ ARASINDAKİ ŞÜPHELİ BAĞLANTI



Bilim insanları, Alzheimer hastalığı nedeniyle ölen kişilerin gözlerinde C. pneumoniae izlerine rastladı. Bu bulgu, enfeksiyonun Alzheimer’ı tetikleyip hızlandırabileceği sorusunu gündeme getiriyor.



Los Angeles’ta Cedars-Sinai Medical Center’da yürütülen araştırmada, enfeksiyon tespit edildiğinde hızlı antibiyotik tedavisinin, gelecekte demans riskini azaltabileceği öne sürülüyor. Araştırma, Avrupa’da 2024 yılında C. pneumoniae vakalarının önemli ölçüde arttığını gösteren verilerle paralel bir dönemde geldi. 1000 test başına yaklaşık 5 vaka olan oran, bir yıl içinde neredeyse 17’ye yükseldi.



Bilim insanları, ani artışın nedenini henüz kesin olarak belirleyemedi. Bazıları, koronavirüs sonrası bağışıklık düşmesini gündeme getiriyor; karantina dönemlerinde mikroplara maruz kalmayan insanların, kısıtlamalar kaldırıldığında daha savunmasız hale gelmiş olabileceğini öne sürülüyor. Diğerleri ise bakterinin yeni bir türünün ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor.



GÖZLER ALZHEİMER’IN ANAHTARI OLABİLİR



Araştırmada, Alzheimer hastalığı, hafif bilişsel bozukluk veya bunama belirtisi göstermeyen 100’den fazla kişiden alınan göz dokuları incelendi. Araştırmacılar özellikle C. pneumoniae bakterisini aradı. Bu bakteri, daha önce yapılan çalışmalarla Alzheimer hastalarının beyin dokusunda tespit edilmişti ve hafıza kaybı ile amiloid plakların yakınında bulunduğu biliniyordu.



C. pneumoniae, birçok bakteriden farklı olarak insan hücreleri içinde yaşayabiliyor; bağışıklık sisteminden saklanabiliyor, uzun süre vücutta kalabiliyor ve zararlı iltihaplanmalara yol açabiliyor. Bu durum, bilim insanlarını bunama ve bakteriler arasında olası bir bağlantı üzerine teoriler geliştirmeye yöneltti.







Araştırma ekibi, retinada enfeksiyon belirtileri aradı. Retina, beynin bir uzantısı olarak kabul ediliyor ve eğer bakteriler burada da görülürse, göz testi ile Alzheimer riski taşıyan kişilerin tespit edilmesi mümkün olabilecek.



Sonuçlar, Alzheimer hastalarının retina ve beyinlerinde C. pneumoniae seviyelerinin, normal bilişsel işleve sahip kişilere kıyasla belirgin şekilde yüksek olduğunu ortaya koydu. Bakteriyel yük arttıkça, hastaların ölümden önce gördüğü beyin değişiklikleri ve bilişsel gerileme de daha şiddetliydi.



LABORATUVAR VE HAYVAN MODELLERİYLE KANIT



Bilim insanları laboratuvar ortamında da testler gerçekleştirdi. İnsan sinir hücreleri C. pneumoniae ile enfekte edildi ve bunun Alzheimer ile bağlantılı iltihaplanma yollarını aktive ettiği, hastalıkla ilişkili protein seviyelerini artırdığı gözlendi.



Aynı deneyler, Alzheimer benzeri değişiklikler geliştirmek üzere yetiştirilen farelerde de uygulandı. Bakteriler burun yoluyla verildi ve zaman içinde beyin iltihabı, plak birikimi ve davranış değişiklikleri gözlendi.





HASTALIĞIN KÜRESEL YÜKÜ ARTIYOR

Araştırmacılar, retina desenlerini bilgisayar analiziyle inceleyerek, göz testlerinin Alzheimer riskini erken aşamada belirleyebileceğini gösterdi. Cedars-Sinai Medical Center’da görevli Prof. Maya Koronyo-Hamaoui,dedi.Profesör Timothy Crother ise,açıklamasını yaptı.Alzheimer, özellikle ABD ve Birleşik Krallık’ta milyonlarca insanı etkiliyor. ABD’de 65 yaş üstü yedi milyondan fazla kişi Alzheimer hastası ve bu sayının 2050 yılına kadar 12,7 milyona ulaşması bekleniyor.Birleşik Krallık’ta ise yaklaşık 982 bin kişi demansla yaşıyor ve bu sayı 2040’ta 1,4 milyona çıkacak. Özellikle kadınlar için önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan demans, 65 yaş üstü her 11 kişiden birini etkiliyor. Bugün doğan her üç kişiden birinin hayatı boyunca bu hastalığa yakalanması bekleniyor. Ülkemizde de sayı her geçen gün artıyor.Daily Mail'in “Experts pinpoint bacteria in the eyes that could drive dementia - discovery heralds treatment to PREVENT deadly condition” başlıklı haberinden derlenmiştir.