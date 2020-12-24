Yetişkin olmadan önce çocuklarınıza söylemeniz gereken 8 gerçek

Hatalardan korkma

Hatalar, mutluluğa giden yolda kimsenin kaçınamayacağı ödüllendirici bir deneyimdir. Çocuklarınıza vazgeçmemesi gerektiğini söyleyin. Hatalarını iyice düşünüp, onlardan ders çıkarmasını ve hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemesini öğütleyin.

Mükemmel insan yoktur

Çocuklarınızı mükemmel yetiştirmek için her türlü kursa yollayabilir, aktiviteye yönlendirebilirsiniz. Onu mükemmel insan yapma çabanız bir süre sonra yorucu olabilir. Siz en iyisi çocuklarınıza mükemmel insanların olmadığını anlatın. Herkes her şeyi nasıl yapacağını bilmez ve bazen başarısız olabilir. Çocuklarınızın da başarısızlıklar karşısında morallerinin bozulmaması için bu öğreti çok önem taşıyor.

Kendine güven

Çocuklarınıza öğretmeniz gereken en önemli şey kesinlikle kendine güvendir. Kendisine güvenen çocuk, her zaman başarılı olur. Başkalarının fikirlerinin onları etkilememesini ve güçlü yönlerini bağımsız olarak belirleyebileceklerini öğretin. Bu sayede çocuk kendi ayaklarının üzerinde kolaylıkla duracak ve zayıf yönleriyle de başa çıkabilecektir.

İlk aşk sonsuz değildir

Çocuklara ilk aşkları sonsuza kadar sürecekmiş gibi gelebilir ve ilk kez yaşayacakları bu duygular onları derinden etkileyebilir. Onlara insanların büyüyüp farklı yollara gidebileceklerini anlatın. Başarısız ilişkilerden ders alıp, aşka olan inançlarını kaybetmemelerini öğütleyin.

İyilik harikalar yaratır

Çocukları kesinlikle zorbalığa yönlendirmemelisiniz. Konu her ne olursa olsun her zaman iyilikten yana olmasını öğütlemek, çocuğunuzun da dünyayı, en azından kendi dünyasını güzelleştirmesini sağlayabilir.

Hayvanlara iyi davran

Hayvanlara kötü davrananların insanlara da mükemmel davranması asla beklenemez. Çocuklarınıza hayvanlara iyi davranmasını ve onları sevmesini öğütleyin. Aynı zamanda insanları tanımak için hayvanlara davranışlarının da güzel ipuçları verdiğini mutlaka söyleyin.

Herkesi memnun edemezsin

Başkaları için işleri rahat ettirmeye çalışırken genellikle kendinizi kaybedebilir, benliğinizden uzaklaşabilirsiniz. Bu işte, ilişkide, hayatın her alanında geçerlidir. Çocuklarınıza hayatın herkesi memnun etmek üzerine kurulu olmadığını ve kendi zevklerini yaşamak için şekillendirebileceğini öğütleyin.

Arkadaşlıklar uzun sürmeyebilir

Arkadaşlık çocuklar için yetişkin bireylere göre çok daha önemlidir. Sırf arkadaşlarını kaybetmemek için bazen istemediği şeyleri bile yapabilir veya okul tercihlerini buna göre düzenleyebilirler. Onlara arkadaşlığın çok değerli olduğunu öğretirken, kalıcı olmayabileceğini de söyleyin. Bu sayede uzun sürmeyebilecek arkadaşlıklar çocuğunuzu çok fazla incitmeyecektir.