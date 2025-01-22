Yetişkin hastalığı çocuklarda da ortaya çıkmaya başladı! Polikliniğe başvuru sıklığındaki artış endişe veriyor | ‘Aileleri inandırmakta zorlanıyoruz’

Haberin Devamı

Böbrek taşları, genellikle yetişkinlerde görülen bir sağlık sorunu olarak bilinse de çocuklarda da giderek daha fazla rastlanır hale gelmeye başladı. Bu rahatsızlık, böbrek kanalları içinde oluşan mineral içerikli sert kitlelerin yol açtığı şiddetli ağrılarla kendini gösteriyor.

Özellikle ABD’de çocuk vakalarında kaydedilen artış endişe verici olmaya başladı. Michigan Üniversitesi C.S. Mott Çocuk Hastanesi’nde pediatrik ürolog olan Kate Kraft, Washington Post’a yaptığı açıklamada son 10 yılda bu vakaların her yıl yaklaşık yüzde 10 oranında arttığını söyledi. Türkiye’de de benzer bir yükseliş gözlemleniyor hatta bebeklerde bile böbrek taşı sorunları yaşanıyor.



‘AİLELERİ İNANDIRMAKTA ZORLANIYORUZ’



“Son yıllarda ultrasonografinin daha yaygın bir şekilde kullanılması ve çocuklarda böbrek taşları konusundaki farkındalığın artması, bu durumun daha kolay saptanmasına ve dolayısıyla daha sık tanı konulmasına olanak tanıdı” diyen Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, şöyle devam etti:



-- Bir çocukta özellikle de bir bebekte böbrek taşı saptayıp ailelerine oldukça sakin bir dille “bebeğinizin böbreğinde taş var” dediğimizde istinasız “yok artık doktor bey küçücük bebekte böbrek taşı mı olur” cevabına çok alıştık. İnandırmakta zorlanıyoruz. Gerçekten toplumumuzda böbrek taşları erişkinlerin bir hastalığı olarak kabul ediliyor. Ancak bu durum artık değişti…



-- Genel olarak böbrek taşlarının neden arttığına değinecek olursak, modern yaşamın getirdiği hareketsizlik, beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve çeşitli nedenlerle daha sık vitamin ilaçlarının kullanılması böbrek taşlarının daha sık ortaya çıkmasına neden oldu diyebilirim. Hatta böbrek taşlarının sıklığındaki artışın bir diğer nedeninin iklim değişikliği olduğu da kabul ediliyor. Yükselen sıcaklar sıvı kaybına neden olan çok önemli bir faktör ve bu durum çocukları daha fazla etkiliyor. Bu artan sıvı kaybı, idrarda daha yüksek bir mineral konsantrasyonuna yol açarak böbrek taşı oluşumu için verimli bir zemin oluşturuyor.







‘POLİKLİNİĞİMİZE BAŞVURAN HASTA SIKLIĞINDAKİ ARTIŞI ÇOK NET GÖZLEMLİYORUZ’



Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda çocuklarda giderek artan sıklıkla böbrek taşlarına rastlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, “Taş sıklığı coğrafi değişiklikler gösterir. Az gelişmiş ve özellikle sıcak iklim kuşağındaki ülkelerde daha sık görülür. Ülkemiz, Balkanlar’dan Hindistan’a uzanan endemik taş kuşağında yer alıyor ve diğer ülkelere göre daha sık böbrek taşları görülüyor. Bilimsel makaleler, dünyanın pek çok ülkesinde çocuklarda böbrek taşlarının ABD’deki yıllık artışa benzer hatta bazı ülkelerde daha yüksek olduğunu ve önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağını bildiriyor” dedi.



Ülkemizde okul çocuklarında böbrek taşı görülme sıklığının yaklaşık yüzde 1 civarında olduğu söyleyen Prof. Dr. Çivilibal, “Daha da önemlisi kronik böbrek hastalığı olan Türk çocuklarının yüzde 8’inde temel nedenin böbrek taşları olduğu saptandı. Ülkemizde yıllık artış oranıyla ilgili geniş kapsamlı çalışmalar olmamakla birlikte polikliniğimize başvuran hasta sıklığındaki artışı çok net gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.



EN ÇOK HANGİ YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLÜYOR?



Ülkemizden ve dünyanın çeşitli bölgelerinden yapılan yayınlarda çocuklarda böbrek taşlarının ortalama tanı yaşına da değinen Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, “3-11 yaş olarak açıklanıyor. Bu hastaların yaklaşık yarısı ise 5 yaş altında. Radyolojik tanı yöntemlerindeki gelişmeler küçük yaştaki hastaların ve asemptomatik olguların tanı almasına yol açtı. Hastalık erkeklerde daha sık ve birçok ülkede erkek/kız oranı 1-3 arasında değişiyor” dedi.





BELİRTİLERİ NELER?

NASIL BİR TEDAVİ YÖNTEMİ UYGULANIYOR?

ÖNLEM ALINMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Fotoğraflar: iStock