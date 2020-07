Yeşim Salkım’ın Ada Bebek Heyecanı...

Başarılı, güzel ve ünlü bir anne Yeşim Salkım. Kimi zaman özel hayatı, kimi zaman albümleri, kimi zaman yaptığı çalışmalarıyla basında sürekli yer alan ünlü bir kadın... Son dönemde 40 yaşında hamile kalmasıyla gündeme bomba gibi düştü bu ünlü kadın. Biz de hemen kendisiyle iletişime geçtik ve Yeşim Salkım ile ilk röportajı Ada bebiş eşliğinde yaptık.

Çekim sırasında bol bol sohbet ettik, eğlendik. Karşınızda bu kadar pozitif bir insan varken güzel bir röportaj da kaçınılmaz oldu. İşte 7 aylık hamile anne adayı Yeşim Salkım...

Hamileliğiniz nasıl gidiyor?

İyi gidiyor, zaman zaman şekerim biraz yükseliyor. Onun dışında çok şükür gayet iyi gidiyor diyebilirim.

Hamile kaldığınızı öğrendiğinizde neler hissettiniz?

Heyecan, korku, panik... Sonrasında tabii ki çok büyük bir mutluluk hissettim.

Planlı bir gebelik miydi?

Planlanmış bir hamilelik değildi, sürpriz oldu bizim için de.

40 yaşında bir anne adayısınız. Tedirginlikleriniz olmuştur mutlaka. Örneğin 2’li ve 3’lü testleri yaptırdınız mı? Bunlar sırasında duygularınız nasıldı, korktunuz mu?

Gerekli tüm testlerimi yaptırdım. Her defasında testlerin sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz. Ama çok şükür ki şu ana kadar bir problem çıkmadı.

Akdeniz anemisi gibi sıkıntılı bir rahatsızlığınız var. Şu an yani hamileliğinizde sıkıntılarınız oluyor mu?

Evet, zaman zaman sıkıntı yaşıyorum. Ama doktorum her şeyi kontrol altına aldığı için büyük problem olmuyor.

Doktor kontrolleriniz nasıl gidiyor, Ada’nın gelişimi nasıl?

Her şey çok güzel ve yolunda gidiyor, bir sıkıntı yok. Ada büyüyor, dünyaya geleceği günü bekliyor. Kilosu ve boyu gayet yerinde, gelişimi normal devam ediyor.

Eşiniz baya ilgili size karşı. Sahnedeyken size süt göndermiş, haberlerini gördük basından. Evde durum nasıl? Sadece dışarıda siz sahnedeyken mi tedirgin oluyor yoksa her zaman böyle mi?

Maalesef yayınlananlar yanlış haber. Eşim sahnedeyken bana süt göndermedi ama tabii ki her daim, her konuda bana en büyük desteği eşim veriyor. Elbette her zaman benim ve bebeğimiz için endişeli.

Nasıl bir baba olacak sizce Hakan Bey?

Hakan çok iyi bir baba olacak, kesinlikle bundan eminim. Hatta kızını benden daha çok sevecek.

Genç ve çok güzel bir bir kızınız var. Hamileliğinizi öğrendiğinde nasıl davrandı?

Kızım yurt dışında okuyor dolayısı ile bu sürpriz haberi yurt dışında öğrendi. Çok şaşırdı. Şimdi yanımda ve çok mutlu. Onun, Ada için yarı anne olacağını düşünüyorum.

İki kızı olan bir anne olacaksınız. Erkek çocuk için yeniden hamile kalmayı düşünür müsünüz?

Evet, bir erkek çocuğum olmasını çok isterim ama bunlar kısmet işi. Eğer yüce rabbim nasip ederse inşallah bir gün o da olur.

Acaba siz nasıl bir annesiniz diye sorsam ne dersiniz?

Bunu aslında kızıma, Gizem’e sormak lazım. Ama söylediğine göre gayet iyi bir anneymişim. Onunla yeri geldiğinde arkadaş yeri geldiğinde anne olmayı başarabiliyormuşum.

Hamileliğiniz süresince spor yapıyor musunuz?

Maalesef spor yapamıyorum. Çünkü hem hamilelik hem de Akdeniz anemisi olduğum için bebeğin sağlığı ve kendi sağlığım için spor yapamıyorum. İnşallah doğumdan sonra spora başlayacağım.

Beslenmenizde nelere dikkat ediyorsunuz?

Beslenmemde sık sık, bol sebze ve meyve yemeye çalışıyorum. Bol oranda sıvı tüketiyorum. Özellikle de ev yemekleri yemeye dikkat ediyorum.

Gün içerisinde ne kadar su içersiniz?

Gün içersinde 2 litreye yakın su tüketiyorum. Diğer sıvıları da ayrıca alıyorum.

Sıvı ihtiyacınızı gidermek için ne tür içecekler içersiniz?

Süt, meyve suları, bitki çayları ve özellikle ıhlamur içiyorum.

Hamilelik öncesi ve sonrasında su tüketiminizde artış ya da azalma oldu mu?

Hamilelik sonrasında elbette artış oldu.

Cildiniz çok güzel, makyajsız olarak yakından gördüm sizi. Cildinizin güzelliğini su içmeye mi borçlusunuz?

Açıkçası genetik olduğunu düşünüyorum ayrıca abartılı makyaja da karşıyım. Bunların etkisi var sanırım.

Ada bebek için hazırlıklar tamam mı?

Aşağı yukarı hazırlıkları tamamlaya başladık. Bizde yedi ay dolmadan bebeğin odası falan alınmıyor. Dolayısı ile yedinci ayın dolmasını bekliyorum.

