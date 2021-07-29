Yeşim isminin anlamı nedir? Yeşim ne demek? Yeşim adının özellikleri, analizi ve kökeni

Yeşim, bir kız ismidir. Türkiye'de Yeşim adını kullanan çok kişi bulunmaktadır. Pembe rengi temsil eden bir isimdir.

Yeşim İsminin Anlamı Nedir? Yeşim Ne Demek?

Açık yeşil ve pembe rengi çağrıştıran bir anlamı bulunmaktadır. Aynı zamanda işlemesi kolay olan ve aynı zamanda değerli bir taş anlamına gelmektedir.

Yeşim İsminin Özellikleri

Özgürlüklerinden ödün vermezler. Kurallardan hoşlanmazlar. Kendi bildiklerini okumayı tercih ederler. Tutkuları ile cesaretleri sonucu doğal ve rahat davranırlar. Diğer insanların bu konuda düşünceleri pek takmazlar. Kendi sitillerini oluşturmak isterler. Karar verirken sabırlı davranırlar. Yine de sezgilerinden ödün vermezler.

Yeşim İsminin Analizi

Yeşim adı analiz edildiğinde 85 numarası ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. Gözlem yapan ve sorgulayan bir kişilikleri vardır. İşlerini severler ve bu yüzden iş koliktirler.

Yeşim Adının Kökeni

Yeşim adı, Arapça dil ailesinden gelen bir isimdir.

Yeşim İsminin Yanına Yakışan İsimler

Yeliz Yeşim, Elif Yeşim gibi isimler birlikte kullanılabilmektedir.

Yeşim İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Yeşim adı Kur’an'da geçmemektedir.